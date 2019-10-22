В Хабаровском крае планируют закрыть 12 старых котельных за три года

ТАСС, 22 октября. Власти Хабаровского края намерены в ближайшие три года закрыть 12 котельных, работающих на жидком топливе, для оптимизации отопительного комплекса и экономии бюджетных средств, сообщается на сайте хабаровского правительства.

"В ближайшие три года в регионе закроют 12 убыточных котельных, работающих на жидком топливе. Их заменят более эффективными мощностями, где для выработки тепла будут использовать уголь или газ. Специалисты уже подсчитали, что экономический эффект от такого решения превысит 800 млн рублей в год", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, закрытие старых котельных сэкономит 56,1 тыс. тонн топлива.

Уточняется, что в 2020 году в регионе завершится строительство Советско-Гаванской ТЭЦ, после чего будет ликвидировано сразу восемь местных котельных. Планируется возведение новых котельных в поселках Ванино и Литовко, селах Князе-Волконское, Калинка, Благодатное и Мирное. Процесс модернизации котельных уже запущен и в Верхнебуреинском районе. Часть котельных в его административном центре - Чегдомыне - переведена на обогащенный уголь, что снизило потребление топлива и загрязнение окружающей среды.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в регионе 293 котельные работают на угле, 60 на дровах, 59 на мазуте и дизтопливе и 32 на газе. Отопительный сезон в Хабаровском крае начался в срок - 11 октября. В отдаленные северные районы топливо было завезено в полном объеме в рамках северного завоза.