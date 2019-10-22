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Власти Якутска газифицируют 400 участков для многодетных семей в 2020 году

Замглавы города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Роман Сорокин подчеркнул, что программа газификации финансируется недостаточно

ЯКУТСК, 22 октября. /ТАСС/. Власти Якутска в 2020 году проведут газ на 400 земельных участков, предназначенных для многодетных семей. Об этом сообщил во вторник заместитель главы города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Роман Сорокин.

"В этом году мы газифицируем 1910 земельных участков из 3024 выделенных земель. В следующем году в планах газификация 400 участков для многодетных [семей]", - сказал Сорокин на заседании постоянной комиссии Якутской гордумы по городскому хозяйству и экологии.

Он отметил, что программа газификации города финансируется недостаточно, Якутск разрастается, и земли частного сектора увеличиваются, выделяются участки многодетным семьям, а проблема с их газификацией не решается несколько лет.

Сейчас в Якутске в очереди на получение участка зарегистрировано 6 тыс. многодетных семей. Бесплатный земельный участок полагается семье при рождении или усыновлении третьего ребенка.

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РоссияЯкутия
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