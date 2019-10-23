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Почтальоны доставили выплаты пострадавшим от паводка жителям Приморья

Более 950 человек получили деньги менее чем за неделю

ВЛАДИВОСТОК, 23 октября. /ТАСС/. Почтальоны завершили доставку выплат из резервного фонда Российской Федерации в дома жителей Приморья, пострадавших от паводка. Об этом сообщило в среду дальневосточное отделение пресс-службы "Почты России".

В начале октября президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с властями пострадавших от паводка регионов Дальнего Востока принять меры по предоставлению пострадавшим нового жилья, организации ремонта, оценке ущерба от стихии и формированию списков людей, имеющих право на выплаты и другую помощь.

"В октябре "Почта России" в кратчайшие сроки организовала доставку на дом финансовой помощи из резервного фонда правительства Российской Федерации гражданам пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. За шесть дней, включая субботу и воскресенье, средства получили свыше 950 человек, которые проживают в Уссурийске, Лесозаводске, Владивостоке, а также в муниципальных районах: Дальнереченский, Лазовский, Надеждинский, Октябрьский, Партизанский, Пограничный, Пожарский и Хасанский", - сказали в пресс-службе.

Почтовые работники регулярно доставляют на дом социальные выплаты, страховые полисы защиты дома, принимают коммунальные платежи и оформляют подписку на периодические издания. Кроме того, в 2019 году они также доставляли жителям сел телевизионные приставки для перехода на цифровое вещание.

Из-за затяжных дождей с 19 июля в Приморье были подтоплены 1,3 тыс. домов, где живут около 13,2 тыс. человек, и почти 7,4 тыс. придомовых территорий. В зону паводка попали 47 населенных пунктов на территории 17 муниципальных образований.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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