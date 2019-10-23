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Технопарк "Кванториум" открыли на базе детской железной дороги в Чите

Дополнительные средства на создание "Кванториума" выделила компания РЖД

ЧИТА, 23 октября. /ТАСС/. Технопарк "Кванториум" открылся в среду на базе Читинской детской железной дороги благодаря национальному проекту "Образование". Техническим творчеством в нем смогут заниматься 400 школьников, сообщила пресс-служба губернатора.

"Для создания этой образовательной площадки в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" региону выделили 26,5 млн рублей. Заниматься техническим творчеством в новом "Кванториуме" смогут 400 детей. Ведется набор школьников от 12 лет", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Александра Осипова, технопарк позволит детям изучать сложные устройства и механизмы, узнавать, как работают взрослые. "Целый ряд технических и инженерных специальностей представлен на одной площадке, дети могут им обучиться", - сказал он на церемонии открытия.

Учащиеся в "Кванториуме" будут, например, заниматься проектированием, строить "трехмерные города". Они смогут решать задачи, связанные с экологией, историей, маркетингом и сельским хозяйством. Площадка "Робоквантум" поможет детям изучить передовые технологии в электронике, мехатронике и программировании, здесь они будут заниматься конструированием и программированием роботов. В направлении "Хайтек" обучают основам инженерии и изобретательства, черчения и создания 2D- и 3D-моделей.

Дополнительные средства на создание "Кванториума" выделила компания РЖД. "Нам нужны ребята, которые увлечены техническими специальностями. Мы надеемся, что теперь новые идеи и инновации забайкальцев будут внедряться более эффективно и оперативно", - отметил на открытии начальник Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) Александр Скачков.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. В сентябре в рамках этого нацпроекта в Чите уже открыли первый детский технопарк "Кванториум", он организован на базе Центра детско-юношеского технического творчества Забайкальского края.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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