В Приамурье обновили более 1,5 тыс. км противопожарных полос

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 октября. /ТАСС/. Рабочие обновили белее 1,5 тыс. км противопожарных полос обновили в Амурской области, где действует особый противопожарный режим, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

Приамурье является одним из наиболее уязвимых для лесных пожаров регионов. Около 27 млн га площади приходятся на леса со средним и высоким классами пожарной опасности. В октябре в регионе установилась отрицательная температура воздуха, обильно опадает листва и высыхает трава. Это негативно влияет на лесопожарную обстановку.

Власти ввели особый противопожарный режим. Для работы на тушении лесных пожаров в регионе подготовлено 948 человек личного состава и 461 единица техники.

Как пояснил ТАСС начальник отдела по гражданской защите и пожарной безопасности Благовещенского района Приамурья Андрей Гребенюк, обустраивают противопожарные полосы в соответствии с планом защиты населенных пунктов, ответственность за эту работу лежит на главах муниципалитетов и сельсоветов. Полоса обустраивается на определенном расстоянии от села в зависимости от рельефа местности.

"Это делается для того, чтобы огонь от природного пожара не перекинулся на населенный пункт. Если огонь будет идти, то на этом месте остановится, потому что там нет травы", - пояснил собеседник.

Этой осенью для обустройства противопожарных полос на каждый из 26 населенных пунктов Благовещенского района из районного бюджета было выделено порядка 40 тыс. руб. Полосы созданы во всех селах, кроме одного, где с одной стороны в качестве защиты от природных пожаров выступает река, а с другой - болото.

О противопожарной обстановке в регионе

По словам министра лесного хозяйств и пожарной безопасности региона Алексея Венглинского, которого цитирует пресс-служба, готовность области к пожароопасному периоду составляет 54%, однако есть районы, где готовность менее 50%. Причина - переувлажнение почвы в некоторых населенных пунктах, что делает невозможным привлечение техники для создания противопожарных полос.

"С начала пожароопасного периода на территории области зарегистрировано 455 природных пожаров на общей площади 271 тыс. 733 га. За минувшие сутки было зарегистрировано два лесных пожара в Сковородинском районе. Оба на площади 535 га. Ликвидированы силами 13 человек и четырех единиц техники", - приводятся в сообщении слова Венглинского.

В восьми районах области установлен четвертый класс пожарной опасности, ежедневно проводится патрулирование групп, в составе которых сотрудники лесной охраны, администрации, полиции. Сотрудниками Госпожнадзора выявлено 56 виновников палов сухой травы, на них были составлены протоколы об административных правонарушениях.