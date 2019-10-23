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Жители сгоревших домов в селе Березняки на Сахалине получат квартиры до конца ноября

Пожар произошел 17 октября
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области приняли решение о переселении в новостройки раньше положенного срока жильцов сгоревших домов в селе Березняки Южно-Сахалинского городского округа. Они смогут получить ключи от квартир до 30 ноября, сообщает в среду пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

"Начать заселять людей планируется к 10 ноября. Второй дом планируется сдать в эксплуатацию и начать заселять к 30 ноября", - говорится в сообщении. Уточняется, что первый дом рассчитан на 9 квартир, все они уже распределены. Остальные будут ожидать, когда сдадут второе здание.

Пожар в двух деревянных двухэтажных жилых домах в Березняках произошел 17 октября.

Теги
РоссияДальний Восток
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