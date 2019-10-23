Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первым вице-губернатора Мурманской области стала Оксана Демченко

Ее назначение поддержали 28 депутатов областной думы, еще три человека воздержались

МУРМАНСК, 23 октября. /ТАСС/. Врио заместителя губернатора Мурманской области Оксана Демченко в среду на заседании областной думы назначена первым вице-губернатором региона. За ее назначение проголосовали 28 депутатов при трех воздержавшихся.

Правительство Мурманской области после выборов губернатора 8 сентября в полном составе ушло в отставку. Формирование нового состава должно завершиться в ноябре.

Как отметил глава региона Андрей Чибис, представляя кандидатуру Демченко, она имеет большой опыт работы как в крупном бизнесе, так и в региональных и федеральных органах власти. "Последние несколько лет она работала в Минстрое, где занималась вопросами аварийного фонда, отвечала за запуск реформы сферы управления жильем и возглавляла департамент городской среды", - сказал Чибис.

Главной задачей на новой должности для Демченко, как отметил губернатор, станет координация работы правительства региона. С апреля текущего года Демченко являлась врио замгубернатора области и курировала вопросы реализации нацпроектов.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
Реклама на ТАСС
Вертикальная ферма по выращиванию зеленых культур начала работать на Камчатке
На ней круглый год будут выращивать свежие овощи и зелень. Также технология позволяет потреблять небольшое количество электроэнергии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС