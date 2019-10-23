Первым вице-губернатора Мурманской области стала Оксана Демченко

МУРМАНСК, 23 октября. /ТАСС/. Врио заместителя губернатора Мурманской области Оксана Демченко в среду на заседании областной думы назначена первым вице-губернатором региона. За ее назначение проголосовали 28 депутатов при трех воздержавшихся.

Правительство Мурманской области после выборов губернатора 8 сентября в полном составе ушло в отставку. Формирование нового состава должно завершиться в ноябре.

Как отметил глава региона Андрей Чибис, представляя кандидатуру Демченко, она имеет большой опыт работы как в крупном бизнесе, так и в региональных и федеральных органах власти. "Последние несколько лет она работала в Минстрое, где занималась вопросами аварийного фонда, отвечала за запуск реформы сферы управления жильем и возглавляла департамент городской среды", - сказал Чибис.

Главной задачей на новой должности для Демченко, как отметил губернатор, станет координация работы правительства региона. С апреля текущего года Демченко являлась врио замгубернатора области и курировала вопросы реализации нацпроектов.