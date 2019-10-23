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Трассу "Таврида" в Крыму обеспечат мобильной связью в начале 2020 года

Для этого планируется ввести в эксплуатацию восемь базовых станций

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Трассу "Таврида", которая станет основной транспортной магистралью Крыма, намерены обеспечить устойчивой мобильной связью в начале 2020 года, введя в эксплуатацию восемь базовых станций. Об этом сообщил в среду глава региона Сергей Аксенов, выступая с докладом о плане работы правительства на пятилетний период.

"Для покрытия мобильной связью трассы "Таврида" до конца первого квартала 2020 года будет введено в эксплуатацию восемь базовых станций", - сказал Аксенов.

Он отметил, что в Крыму сейчас работает около 2,9 тыс. базовых станций мобильной связи, за пять лет будет установлено еще 100. "В текущем году проведены работы по дооборудованию 183 станций до уровня 4G. В процессе строительства находятся пять станций в городе Симферополе. Также в 2020 году запланировано дооборудование 216 станций до уровня 4G", - рассказал Аксенов.

Сейчас работы по обеспечению устойчивой мобильной связи, добавил глава Крыма, идут на трассе Симферополь - Ялта - Севастополь, станции начнут работать в декабре. До конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию еще девять базовых станций для обеспечения связью пассажиров железной дороги на участке Керчь - Симферополь.

Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании "К-Телеком" (бренд Win-mobile), "КТК-Телеком" ("Волна мобайл"), "Крымтелеком" и "Севтелеком". При этом сами жители Крыма часто пользуются сим-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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