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Три ясельных блока на 140 мест построили в Кабардино-Балкарии по нацпроекту

Их построили в Прохладненском, Урванском районах и Нальчике

НАЛЬЧИК, 23 октября. /ТАСС/. Три ясельных блока на 140 мест построили в Кабардино-Балкарии в Прохладненском, Урванском районах и Нальчике, сообщается на сайте министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

"Завершено строительство блока ясельных групп дошкольного образования №49 средней школы №23 города Нальчика. <...> В здании будут расположены три ясельные группы по 20 мест, 2 методических кабинета, зал для занятий физкультурой, входная группа и холл", - говорится в сообщении.

В селении Прималкинское Прохладненского района также пристроили блок к существующему зданию детского сада - здесь расположатся две ясельные группы по 20 мест. В селении Герменчик Урванского района построили ясельный блок также на две группы по 20 мест.

В министерстве просвещения, науки и по делам молодежи КБР ТАСС пояснили, что строительство велось в рамках нацпроекта "Демография".

До конца года в КБР построят 19 блоков в детских садах для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет по нацпроекту. Как пояснил ТАСС глава Кабардино-Балкарского регионального исполкома Общероссийского народного фронта Евгений Бакаев, работы на объектах идут по графику. "Мы следим за ходом строительства, идем туда после ввода в эксплуатацию через месяц - два и смотрим, вдруг что-то провалилось, осела крыша, трещина в стене образовалась. Следим, чтобы в рамках гарантийных обязательств подрядчик устранял недочеты. Мы были и в Солдатском, и в Прохладном, и по Нальчику в разных районах, нареканий особых нет ни по срокам, ни по качеству", - сказал он.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

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РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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