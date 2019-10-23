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Студенты вуза Самары отправили в подарок Кроноцкому заповеднику съедобный чайный сервиз

В качестве сырья для изготовления посуды они использовали яблоки

САМАРА, 23 октября. /ТАСС/. Студенты Самарского технического университета (СамГТУ) отправили Кроноцкому заповеднику съедобный чайный сервиз в подарок на 85-летие. Об этом ТАСС сообщили в среду в университете.

"Студенты самарского политеха подготовили подарок на 85-летие заповедника. Посылка со съедобной посудой отправлена из Самары на Камчатку", - сказала собеседница агентства.

Съедобный чайный сервиз сотрудники заповедника получат к 1 ноября, когда будет отмечаться 85-летие заповедника. "Это замечательная идея - использовать фруктовую биоразлагаемую посуду на заповедных территориях, да и вообще в дикой природе, где не место мусору. Мы продегустируем чай из нового сервиза и, возможно, в дальнейшем яблочные стаканчики и тарелки появятся на всех кордонах Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского федерального заказника", - сказала заместитель директора по экологическому просвещению и связям с общественностью заповедника Татьяна Гульбина.

В качестве сырья для изготовления съедобной посуды используются яблоки - посуда получается плотной настолько, что в нее можно наливать кипяток. Съедобная посуда призвана решить проблему утилизации одноразовой пластиковой посуды. После использования посуду, разработанную в самарском техническом университете, можно съесть или поместить в воду, где она полностью растворится за 12 часов.

Изобретение самарского вуза имеет низкую калорийность, может применяться в космонавтике, при работе в арктических условиях или на морских нефтяных платформах, а также в заповедниках. В мире имеются аналоги, однако они содержат искусственные добавки, которые полностью не усваиваются организмом.

Теги
РоссияКамчатский крайСамарская область
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