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Курский губернатор поручил проверить освещенность поселка в связи с нападением на школьниц

Пресс-секретарь главы региона Анастасия Гурина подчеркнула, что Роман Старовойт держит ситуацию на контроле

КУРСК, 23 октября. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил комитету ЖКХ и ТЭК региона проверить организацию уличного освещения в Свободе Золотухинского района после нападения злоумышленника на двух школьниц, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь главы региона Анастасия Гурина.

Управление МВД по Курской области в среду объявило в розыск злоумышленника, ранившего на автобусной остановке в Золотухинском районе двух школьниц.

"Роман Старовойт, безусловно, в курсе происшествия в м. Свобода Золотухинского района и держит эту ситуацию на контроле. Даны поручения комитету ЖКХ и ТЭК Курской области совместно с руководством Золотухинского района проверить организацию уличного освещения в м. Свобода. Расследованием данного случая и уточнением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы", - сказала собеседница агентства.

Несоответствие уличного освещения нормативным показателям в Курской области, в частности в областном центре, вызвало широкий общественный резонанс в конце 2018 года. Так, прокуратура региона внесла представление в комитет ЖКХ Курска, установив несоответствие уличного освещения в областном центре нормативным показателям и отсутствие контроля за соблюдением суточного графика освещенности автомобильных дорог. Курские власти после досрочного расторжения контракта и претензий со стороны прокуратуры заключили новый договор для организации наружного освещения - в Курске заменят более 25 тыс. светильников до конца 2019 года.

Теги
Старовойт, Роман ВладимировичКурская область
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