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Северная Осетия воспользуется опытом Швейцарии в вопросах развития горных районов

Прежде всего республика заинтересована в сотрудничестве в области туризма и рекреации

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии намерены перенять опыт Швейцарии в вопросах развития горных территорий. Об этом в среду сообщается на сайте главы и правительства региона по итогам встречи главы региона Вячеслава Битарова с послом Швейцарии в РФ Ивом Россье.

"Северная Осетия при поддержке федерального центра стремится к созданию новых возможностей для горных районов и повышению качества жизни людей. Республика в этом направлении воспринимает Швейцарию как одну из наиболее успешных моделей устойчивого развития горных территорий, и именно поэтому старается изучить и учесть в региональной стратегии опыт коллег", - привела пресс-служба слова Битарова.

Руководитель республики добавил, что посещение делегацией Северной Осетии будет интересным и полезным для развития всего комплекса российско-швейцарских отношений - как на общенациональном, так и региональном уровнях. "Швейцария - преимущественно горная альпийская страна, которая давно сумела превратить "горный фактор" в одно из своих экономических преимуществ. Северная Осетия также представляет собой преимущественно горную территорию, но мы только находимся на пути к формированию механизмов устойчивого развития. Наш регион заинтересован во внимании швейцарских предпринимателей к взаимовыгодному сотрудничеству по всем значимым направлениям экономического роста, прежде всего - в туризме и рекреации", - приводит слова Битарова пресс-служба.

Глава региона отметил, что республика в настоящее время приступает к реализации нового масштабного проекта - созданию горнолыжного курорта "Мамисон". "Опыт Швейцарии и возможное участие швейцарских инвесторов в этом проекте были бы серьезным позитивным фактором", - сказал Битаров.

В свою очередь, посол выразил готовность реализовать совместные проекты с Северной Осетией. Также Ив Россье рассказал, что при создании подобного курорта важно направить значительные вложения в инфраструктуру горных территорий - дороги, тоннели, высокотехнологичные инженерные коммуникации. "Важно продолжить накопленный опыт совместных действий по широкому кругу направлений, представляющих взаимные интересы", - приводит слова Россье пресс-служба.

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии, в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Власти Северной Осетии подали в Минэкономразвития РФ заявку на возвращение курорту статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), которого он был лишен в 2016 году из-за неэффективной работы. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га, проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м.

Теги
РоссияШвейцарияСКФОСеверная Осетия
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