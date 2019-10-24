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В Крыму может появиться полигон для испытания беспилотников

По словам соруководителя группы "Аэронет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергея Жукова, в частности, изрезанная линия крымского берега позволит испытать аэронавигационное оборудование и системы связи

ТАСС, 24 октября. Полигон для испытания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе тех, которые должны выполнять задачи в море, может быть создан в Крыму, сообщил ТАСС соруководитель группы "Аэронет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Жуков.

Ранее он сообщал, что в России предполагается создание сети полигонов для испытания тяжелых беспилотников массой от 30 кг. Первый полигон создается в Тверской области, там впервые опробуют цифровую платформу для испытания БПЛА.

"Места размещения сети пока точно не определены. Но я считаю, что у Крыма хорошие шансы, так как речь идет не только об универсальных полигонах, но и о специализированных. В Крыму могут проходить испытания беспилотники морского назначения, заточенные на поиск, спасение, контроль аквакультур и другие задачи", - рассказал Жуков.

Он уточнил, что также создателям беспилотников нужна возможность опробовать аэронавигационное оборудование, системы связи и другие внедряемые технологии. Изрезанная линия крымского берега как раз позволит испытать ряд решений. В то же время аграрные угодья полуострова могут стать площадкой для испытания аппаратов, предназначенных для сельского хозяйства.

Собеседник агентства добавил, что рассматривается вариант полигонов с разной специализацией. Например, на севере страны может быть создана база для испытания БПЛА, предназначенных для работы в Арктике.

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РоссияКрым
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