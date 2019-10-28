История, похожая на сказку. Как юная модель с алопецией открыла показ Moscow Fashion Week

У Элизы Мирошниченко из Красноярска аутоиммунное заболевание, приводящее к выпадению волос. Но она преодолела сомнения и нерешительность и поднялась на подиум Moscow Fashion Week, открывая показ одного из известных брендов. Что помогло 17-летней сибирячке победить страх перед диагнозом и стать примером для тысяч женщин?

Уверенность в себе и убежденность в том, что ты прекрасна, свойственны не всем женщинам, даже тем, у которых нет заметных особенностей внешности или здоровья. А уж если ты не такая, как другие, это и вовсе может превратиться в трагедию. Но только не у Элизы. Конечно, так было не всегда, но к этому девушке помогли прийти поддержка и любовь, которые она получала и продолжает получать даже от незнакомых людей. Именно благодаря этому 26 октября Элиза взошла на главный подиум страны. И это не только ее личное достижение.

Описание Элиза Мирошниченко во время показа одежды дизайнера Ольги Мороз бренда See Arsi © Артем Геодакян/ТАСС

"Когда я сделала предложение об участии в показе, Элиза все аватарки в социальных сетях поменяла, поставила там себя такую, какая она есть. Она, сама того не подозревая, начала движение: люди с алопецией стали показывать себя, берут с нее пример", — говорит режиссер-постановщик шоу Евгения Мальцева. Сама Элиза сообщила, что очень волнуется, но постарается оправдать надежды близких и друзей, которых у нее становится все больше. Пришлось бороться Диагноз "алопеция" (это когда клетки иммунитета начинают воспринимать собственные волосяные фолликулы как чужеродные и уничтожать их) прозвучал для девушки больше десяти лет назад. Как говорит мама Элизы Наталья Мирошниченко, возможно, это связано с сильным эмоциональным потрясением — старшего брата девочки тогда сбила машина, вместе с ним в больнице долго лежала и ее мама. После этого у Элизы стали выпадать волосы. Они то исчезали местами, то появлялись вновь.

"Я ее заплетала так, чтобы было не видно. Маскировала ленточками всякими, повязками на голову. Однажды на зимние каникулы она ездила к бабушке в Минусинск. Вернулась, я стала ее заплетать, расчесываю, а все волосы остались у меня в руках. Все. Абсолютно", — рассказала Наталья. Родилась Элиза с черной шевелюрой и густыми бровями. Ей был месяц, когда пришла медсестра, осмотрела младенца и сообщила: "Девочка здорова". Потом спохватилась — ребенок не реагирует на звуки. Так стало понятно, что малышка плохо слышит, и с первых месяцев жизни Наталья и Элиза начали борьбу с болезнью. В шесть лет ей сделали операцию по кохлеарной имплантации, которая дала толчок развитию слуха и речи. Это давалось сложно, были слезы, каждодневное преодоление, но сегодня девушка пусть с трудом, но слышит и говорит. С алопецией было сложнее.

"Тогда у нас денег не было даже на парик. Мы надевали шапочки, купили разные, под каждое платье. Мальчишки в школе ее жестко дразнили. Это было больно и обидно. Но потом она научилась включать броню: не то чтобы как-то конфликтовать, просто игнорировать все эти нападки", — сказала Наталья. В четвертом классе появился первый парик, его купила женщина-благотворитель, которая сейчас оплатила и билеты, чтобы девушка поехала в Москву. Это была скорее система волос — современный вид парика. Он приклеивается, очень дышащий, и его можно не снимать до месяца. Элиза не снимала даже на ночь. Волонтерка, спортсменка, красавица Надежда Болсуновская, руководитель общественного движения "Право на счастье", не устает хвалить Элизу. Она прекрасно знает, как сложно людям с особенностями развития получить признание в обществе: несколько лет назад жильцы дома, где разместился инклюзивный центр, выступили против строительства для него пандуса. Одни боялись заразиться, другие заявляли, что не выдержат вида детей в инвалидных колясках. "Лиза — одна из первых ребят, что пришли в "Право на счастье", она у нас с 2012 года. Ее взросление шло в активной среде, где некогда сидеть. У нас очень много событий, мероприятий. Лиза стала классным волонтером, она активно помогает во всех наших делах", — рассказывает Болсуновская.

Вообще, девушка, вопреки всем трудностям, разносторонний и увлекающийся человек. Она прекрасно рисует, прошла курсы по созданию аквагрима, серьезно занимается легкой атлетикой. Мечтала заниматься кулинарией — и поступила в пищевой техникум. В 2014 году попробовала себя в инклюзивном показе мод, где моделями были люди с повышенными потребностями. "Выход на сцену для ребят — это преодоление себя, большой толчок в развитии ребенка. Это нужно и обществу, чтобы понять, что мода разная, что она не имеет границ, что эти дети — полноценные участники всех процессов. Чем больше общество видит везде ребят с особенными потребностями, тем быстрее падут барьеры, которые у нас еще есть", — подчеркнула Болсуновская.

Элиза удивительно легко и органично смотрелась на сцене. Несмотря на то что девушка имеет особенности слуха, не все звуки слышит, она идеально попадала в ритм музыки. "Она одаренная девочка, все хватает на лету. С 2014 года ничего не забыла. Все прошедшие с того момента годы она совершенствовалась", — делится Мальцева. Открыть себя Говорят, что хорошее обязательно случается с хорошими людьми. Как и с Элизой — ей везет на знакомства. Это и Надежда, с головой погруженная в помощь детям с особенными потребностями, и Евгения — открывшая девушке дорогу в большую моду. А есть еще Оксана Хикматулина с проектом "Мечтатель", осуществляющим мечты детей с особенностями развития, — тогда Элизе, страстно желающей печь торты, подарили духовку. "Оксана с нами познакомилась, разговорились, слово за слово она узнала, что у Лизы парик. Поговорили о комплексах, о том, чего она боится: в свое время ее просили заниматься в волейбольной команде, но она не пошла только по той причине, что ей пришлось бы снимать одежду через парик, ходить в душ с париком, делать высокий хвост. А потом Оксана предложила организовать фотосессию. Пригласила свою подругу-визажиста, организовали студию и уговорили Лизу сниматься без парика", — поделилась мама девушки. Фотографии получились резонансные — Элиза впервые разрешила выложить свои фотографии в социальные сети. "Захожу в Facebook, знакомый фотограф выкладывает сессию Элизы без парика и пишет: "Хорошо бы, девушку увидел кто-то из мира моды". Я им предложила. Мама дала согласие, и Элиза согласилась", — Евгения вспоминает, как принималось решение.