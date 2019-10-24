Резидент СП "Владивосток" открыл производство бутилированной питьевой воды на Чукотке

ТАСС, 24 октября. Линия по очистке и розливу негазированной бутилированной питьевой воды запущена в самом северном городе России - Певеке Чукотского автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В середине 2012 года произошла разгерметизация плотины на водохранилище на ручье Певек, которое являлось основным источником водоснабжения города с населением около 5 тыс. человек. В связи с этим эксплуатация объекта была прекращена. Водоснабжение жителей Певека обеспечивалось за счет подачи опресненной морской воды и подвоза питьевой воды автотранспортом из окрестных водоемов. Как сообщил ТАСС представитель правительства Чукотки, проект имеет большое значение для региона, так как планируется, что сначала бутилированной водой собственного производства будут обеспечены жители города, а затем и другие населенные пункты.

"В работе используется современная четырехступенчатая система очистки воды для достижения показателей, предъявляемых нормативно-технической документацией. Розлив воды осуществляется в емкости 0,5, 1,5 и 5 литров. В планах на будущий год - емкости на 8 литров и более. Также планируется расширять площади производственных и складских помещений, увеличивать число рабочих мест", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, проект принадлежит резиденту Свободного порта Владивосток (СПВ) компании "Исток", его реализация началась осенью прошлого года. Тогда было закуплено оборудование, затем поэтапно проходил процесс его доставки, установки и подключения. Сейчас линия запущена, имеются необходимые расходные материалы. На данном этапе "Исток" намерен сотрудничать с организациями и предприятиями Певека, а также сел Чаунского района Чукотки. Планируется, что уже в этом году будет запущено производство газированной воды.

В правительстве региона ТАСС сообщили, что компания вложила в проект более 8 млн рублей. Ожидается, что срок окупаемости составит 2,5 года.

Сейчас на территории Свободного порта Владивосток (СПВ), в который включена территория городского округа Певек, зарегистрировано шесть резидентов с общим объемом заявленных инвестиций 215 млн рублей и планом создания 69 рабочих мест.