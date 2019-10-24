Финалист конкурса "Лидеры России" займется модернизацией аграрного колледжа под Калугой

КАЛУГА, 24 октября. /ТАСС/. Финалист конкурса "Лидеры России" из Калужской области Станислав Горянский займется модернизацией губернаторского аграрного колледжа в Детчино. Проект был представлен финалистом на встрече с губернатором Анатолием Артамоновым. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы региона.

"Станислав Горянский - генеральный директор ООО "Агрофирма "Детчинское" - под руководством наставника реализует проект модернизации губернаторского аграрного колледжа в Детчино. Цель - разработать и внедрить стратегию дальнейшего развития учебного заведения с учетом реальных потребностей отрасли", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на встрече с главой региона финалист конкурса предложил расширить возможности дуального образования в колледже и применить европейский опыт в данной сфере.

"Вся практическая часть учебы должна отрабатываться в реально действующих сельхозпредприятиях. И надо подумать, как заинтересовать их руководство стать активными участниками процесса дуального образования", - цитирует пресс-служба Артамонова.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.