ТюмГУ вошел в рейтинг вузов мира за исследовательские коллаборации

ТАСС, 24 октября. Тюменский государственный университет наряду с 17 российскими вузами вошел в международный рейтинг U.S. News Best Global Universities по трем показателям. В том числе, он занял 25-е место по созданию исследовательских коллабораций в науке о растениях и животных. Об этом сообщает пресс-служба университета.

"ТюмГУ занял 499-е место в мире среди полутора тысяч лучших университетов в предметном рейтинге "Plant and Animal Science" (науки о растениях и животных). При этом университет занял 25-е место в мире по созданию международных научно-исследовательских коллабораций внутри данной научной области и 97-е место по количеству публикаций в международном партнерстве", - говорится в сообщении.

Как отмечают в вузе, российские университеты постепенно укрепляют свои позиции в рейтинге. Если в рейтинговую таблицу 2015 года входили только четыре российских университета, то в 2019 году их стало 17. Большинство вузов страны, представленных в рейтинге, улучшили свои показатели по сравнению с прошлым годом.

"Это достижение - результат последовательной политики фокусировки научной повестки университета на актуальных вопросах биологической безопасности как растений, так и животных и человека. В декабре 2017 года в рамках Проекта 5-100 в ТюмГУ был создан Институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO), который быстро приобрел репутацию как центр мирового класса в области изучения фундаментальных основ сельского хозяйства и лесоведения", - заявил ректор университета Валерий Фальков.

Как добавил проректор по науке и международным связям Андрей Толстиков, 25-е место ТюмГУ по строительству международных коллабораций в науках о растениях и животных не случайно.

"По факту исследования биологов ТюмГУ охватили весь мир. От экосистем Арктики до Патагонии в Южной Америке, юга Африканского континента, Австралии и Новой Зеландии. Исследования выполняются по грантам РНФ, РФФИ, международных научных фондов", - добавил Толстиков.

Рейтинг U.S. News Best Global Universities выпускается уже более 30 лет для американских университетов, в международном формате он выходит в шестой раз начиная с 2014 года. В 2019 году рейтинг охватывает 1,5 тысячи университетов из 81 страны. Рейтинг основан на 13 индикаторах, включающих в том числе публикационную активность, цитирования, мировую и региональную исследовательскую репутацию.