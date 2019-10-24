Кубань в 2020 году направит на согласование границы зон подтопления для расселения людей

КРАСНОДАР, 24 октября. /ТАСС/. Власти на Кубани во втором квартале 2020 года намерены направить в Федеральное агентство водных ресурсов на утверждение границы зон подтопления населенных пунктов, чтобы не допустить строительство домов в этих границах начать принимать меры по расселению жителей потенциально опасных зон. Об этом ТАСС сообщил председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо доработать законодательство, чтобы не допустить строительства в подтопляемых районах. Длительные ливни часто происходят в Краснодарском крае, в частности, в октябре 2018 года были подтоплено десятки населенных пунктов, пострадали сотни человек, ущерб от непогоды тогда составил около 3,5 млрд рублей. Изменения в краевой закон были приняты в марте, в апреле был заключен госконтракт на выполнение работ по подготовке предложений об определении границ зон затопления, на эти цели было выделено 490 млн рублей из краевого бюджета.

"Его выполнением занимается базирующийся в Новочеркасске Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации. Чтобы максимально оптимизировать и ускорить процесс выполнения работ, территорию края поделили на пять зон. Генеральный подрядчик организовал группы камеральной обработки и создания гидродинамических моделей водных объектов. Отправка заявления об определении границ зон затопления в Краснодарском крае будет в Федеральное агентство водных ресурсов запланирована на второй квартал 2020 года", - сказал Бурлачко.

Он уточнил, что в соответствии с госконтрактом подрядчик должен до второго ноября текущего года завершить инженерно-гидрометеорологические работы. На данный момент они готовы на 97%; до 15 ноября - инженерно-геодезические изыскания, сейчас степень их готовности достигла уже 95%, на такой же стадии находится выполнение инженерно-геологических изысканий, срок их реализации по госконтракту завершается второго декабря текущего года.

По словам Бурлачко, специалисты подготовят предложения по границам зон затопления и подтопления на территории 662 населенных пунктов, охвачены все 37 муниципальных районов края и семь городских округов, обследуются более 4 тысяч километров участков рек, горная местность, разрабатывается цифровая модель территорий. После того, как Федеральное агентство водных ресурсов поставит на кадастровый учет сведения о границах зон затопления и подтопления, на Кубани скорректируют документы территориального планирования и градостроительного зонирования. Бурлачко уточнил, что законодательное собрание Краснодарского края держит на особом контроле реализацию данного закона, чтобы в кратчайшие сроки принять все необходимые поправки, которые позволят снизить риски, связанные с гибелью людей и утратой имущества во время природных чрезвычайных ситуаций.

"Проблема подтоплений для нас особенно актуальна. Почти каждый год стихия проверяет на прочность населенные пункты Кубани, наносит серьезный ущерб региональной экономике. Люди, живущие в низменных частях, вдоль русел рек подвергаются угрозе наводнения чаще всего. При этом, исходя из опыта, можно смело констатировать - ЧП происходят практически в одних и тех же районах и даже в одних и тех же населенных пунктах", - резюмировал Бурлачко.

История вопроса

В октябре 2018 года в Краснодарском крае в результате ливней было подтоплено около 30 населенных пунктов в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи. Из-за повреждения автодорог и железнодорожных путей прерывалось транспортное сообщение, было подтоплено более 2,5 тыс. домовладений, в которых проживают более 7,3 тыс. человек. Пострадали порядка 700 человек, более 100 из них.