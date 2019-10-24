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Якушев высоко оценил благоустройство общественных пространств в Татарстане

Во время рабочей поездки в Казань глава Минстроя прогулялся по бульвару "Белые цветы"

КАЗАНЬ, 24 октября. /ТАСС/. Татарстан находится у Минстроя РФ на особом счету в вопросах благоустройства общественных пространств. Опыт республики был бы интересен другим субъектам РФ. Об этом в четверг сообщил журналистам министр строительства РФ Владимир Якушев.

"Cегодня во многих субъектах Российской Федерации реализуется федеральный проект "Городская среда". Конечно, Татарстан у нас тут на особом счету, потому что они действительно очень активно занимаются этим проектом и серьезно подходят к изменению среды в целом. Мы видим сегодня вечером, сколько людей здесь, это, наверное главная оценка - если люди приходят, значит им здесь нравится", - сказал он после посещения благоустроенного бульвара "Белые цветы" в Казани.

По словам Якушева, все общественные пространства в городах должны иметь свой почерк. В то же время регионы могут заимствовать друг у друга отдельные решения.

В рамках рабочей поездки в Казань глава Минстроя посетил территорию бульвара "Белые цветы" - проекта, реализуемого в рамках программы развития общественных пространств Республики Татарстан. Бульвар делится на две крупные части, разделяемые улицей Четаева - первая (со стороны ул. Ямашева) реализована в 2018 году, вторая (со стороны ул. Чистопольская) - реализована в 2019 году.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое.

В нацпроекте говорится, что доля городов с благоприятной средой в 2024 году должна составить 60%. К этой дате также должно быть реализовано 31 тыс. мероприятий по благоустройству, 480 проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Кроме того, к целевым показателям федерального проекта относится создание механизма прямого участия граждан в формировании городской среды и увеличение доли таких граждан до 30% в 2024 году. Общий объем финансирования федерального проекта из всех источников составит 287,9 млрд рублей.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияТатарстан
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