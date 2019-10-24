Количество африканских студентов СКФУ увеличилось в 9,5 раз

СТАВРОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Число студентов из Африки, учащихся в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ), увеличилось в 9,5 раз за последние пять лет. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

В четверг президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита "Россия - Африка" сообщил, что российские власти рассмотрят возможность увеличения бюджетной квоты в вузах РФ для студентов из стран Африки.

"В Северо-Кавказском федеральном университете количество студентов из стран Африки за последние пять лет увеличилось в 9,5 раз: в 2014 году обучалось 30 студентов из 15 стран, в настоящее время представлены 284 студента из 24 стран Африки", - говорится в сообщении пресс-службы университета.

В вузе отмечают, что наиболее популярными направлениями обучения у студентов из Африки в СКФУ являются строительство и нефтегазовое дело. Университет предоставляет иностранным студентам возможность прохождения подготовительных курсов, где идет изучение русского языка. Для иностранных студентов проводят мероприятия по знакомству с культурой, литературой, географией страны.

В настоящий момент в университете обучаются более 1,5 тыс. иностранных студентов, в СКФУ представлены более 50 билингвальных образовательных программ. Северо-Кавказский федеральный университет был образован в 2012 году на базе трех крупнейших вузов Ставрополья. В вузе создано девять институтов и два филиала в Пятигорске и Невинномысске.