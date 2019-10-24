Кожемяко отказался от повышения расходов на содержание губернатора Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 25 октября. /ТАСС/. Расходы на содержание губернатора Приморья в 2020 году останутся прежними, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба краевой администрации.

Ранее местные СМИ сообщили, что, согласно проекту бюджета края на 2020 и 20212022 годы, зарплата губернатора в 2020 году составит 7,25 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем он получает сейчас, на обеспечение его работы предусмотрено еще 41,98 млн рублей. По данным СМИ, его заместители в 2020 году и далее будут ежемесячно получать по 794,5 тыс. рублей, а всего на их содержание краевой бюджет потратит 104,8 млн рублей против 47 млн рублей в 2019 году.

"В 2020 году расходы на содержание губернатора Приморского края не превысят аналогичные расходы с момента избрания главы региона. Олег Кожемяко принял решение об отказе от расчетных доплат и сохранении расходов на содержание губернатора Приморского края на прежнем уровне, несмотря на предусмотренную законодательством индексацию заработной платы для работников бюджетной сферы региона", - сообщила пресс-служба краевой администрации.

В пресс-службе ТАСС не уточнили, изменятся ли расходы на содержание других чиновников администрации.

К началу 2020 года администрация Приморья должна быть преобразована в правительство, как ранее сообщал Кожемяко, структуру возглавит председатель правительства, основным претендентом на этот пост является Вера Щербина. В конце июня депутаты уже приняли в трех чтениях изменения в устав региона, которые преобразуют структуру высшего исполнительного органа региона из администрации в правительство. Согласно принятому закону, в частности, система органов исполнительной власти края будет дополнена министерствами.

Новый формат работы исполнительной власти предполагает, что губернатор Приморья будет заниматься стратегией развития региона, более плотно работать с общественными институтами и непосредственно с местными жителями, а также контролировать деятельность правительства. Само же правительство во главе с председателем будет отвечать за решение поставленных задач и достижение конкретных результатов, направленных на повышение качества жизни населения.