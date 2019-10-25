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Водоснабжение и отопление восстановлено в Кирове после аварии на трубопроводе

Прорыв произошел в районе дома №133 по ул. Воровского

КИРОВ, 25 октября. /ТАСС/. Специалисты устранили аварию на трубопроводе в Кирове и восстановили отопление и горячее водоснабжение всем потребителям юго-западного района города, сообщил в пятницу ТАСС руководитель регионального центра стратегических коммуникаций компании (ПАО) "Т Плюс" в Кирове Олег Прохоренко.

"Сегодня в 01:00 включили тепло и горячее водоснабжение на Воровского, 133. Сейчас все потребители юго-западного района с теплом и горячей водой", - сказал он.

24 октября утром на трубопроводе теплоснабжения в районе дома №133 по ул. Воровского произошел прорыв, по улицам текла горячая вода, температура которой составляла около 70 градусов, ожоги 1-2 степени получили четыре человека, госпитализация им не потребовалась. В результате аварии был нарушен гидравлический режим в 159 многоквартирных домах, в некоторых из них была снижена температура воды и ее напор, в некоторых домах отсутствовала вода и отопление.

Теги
РоссияКировская область
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