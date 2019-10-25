Снег, туман, гололед. На Россию наступают холода

Уже несколько дней из Сибири, с Дальнего Востока поступает информация о похолодании, снегопадах, ветрах и гололеде. Не все автомобилисты оказались готовы к изменениям погоды. Рассказываем, когда нас ждут холода и какова ситуация сейчас

Корреспонденты ТАСС выяснили, как регионы встречают осенне-зимнее межсезонье и каких погодных сюрпризов стоит ждать в ближайшее время. -30 и сезон фотосессий Воронежская область зафиксировала температурный рекорд в 20,4 градуса тепла, в Якутии -30, в садах и парках Санкт-Петербурга начали утеплять скульптуры, жители Поволжья фотографируются в последние теплые дни, а ямальские дети уже достали санки. "Будет аномально тепло в центре европейской части России в предстоящие выходные дни, похолодание начнется на следующей неделе. На севере в Мурманской, Архангельской областях, Республике Коми, Ненецком автономном округе похолодание начнется уже в субботу. В северных регионах будет уже устойчивый снежный покров. Что же касается Дальнего Востока, то там сильные дожди пройдут в субботу, в воскресенье они будут только на севере Хабаровского края", — сказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. В Ульяновской области теплая погода установилась с начала октября. По данным синоптиков, в пятницу днем столбик термометра достигнет 12 градусов — такая температура стабильно держится всю неделю. Жители Ульяновска уже убрали теплые шапки, пальто и сапоги, которые были необходимы в сентябре. На улице можно встретить прохожих в легких ветровках и открытых туфлях. В городских парках продолжается сезон фотосессий в опавшей листве девушек в летних платьях.

В Воронежской области в начале недели был побит температурный рекорд 2012 года, тогда воздух прогрелся до 17,9 градуса тепла. В этом году, по данным регионального ЦГМС, отметка достигла 20,4 градуса. "Задержавшееся, в том числе в Орловской области, бабье лето подходит к концу. В регионе погода была близка к температурным рекордам, однако не побила их. В выходные воздух прогреется до плюс 13–16 градусов, переменная облачность, в субботу возможны дожди", — сообщили ТАСС в региональном гидрометцентре. Аналогичный прогноз дают синоптики Калужской, Липецкой областей. Скульптуры Петербурга отправляются на зимовку В знаменитых садах и парках Санкт-Петербурга вовсю идет подготовка к зиме, в первую очередь это касается мраморных статуй. Их отправляют на зимовку в специальных коробах, чтобы они не пострадали от перепадов температуры и влажности в петербургском климате. Хранитель скульптур ГМЗ "Царское Село" Наталья Лансере рассказала журналистам, что музейщики должны упаковать в короба около 40 статуй в царскосельских парках.

Первыми традиционно покидают свои летние места фигуры китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке и скульптуры на Гранитной террасе, затем убирают скульптуры вдоль фасадов Екатерининского дворца, бюсты у павильона "Грот" и вазу у павильона "Эрмитаж". Обязательно укрывают от холода воспетый Пушкиным фонтан "Девушка с кувшином". Предмет особой заботы — венецианская мраморная скульптура XVIII века, которую нужно уложить не только в короба, но и завернуть в холст, позволяющий статуям "дышать" и впитывающий влагу. Перед уборкой на зиму, по словам Лансере, скульптуры промывают в специальном мыльном растворе, сильно загрязненные участки мрамора очищают парогенератором, обрабатывают биоцидом от плесени и биопоражений. Некоторые скульптуры дополнительно покрывают водоотталкивающим средством. На зимний режим работы перешел и Летний сад — старейший сад Санкт-Петербурга. Его скульптуры также зимуют в специальных коробах. Медведи ушли На Ямале уже лежат сугробы, дети начали кататься на санках. Несмотря на сильный ветер, паромная переправа через реку Обь работает в штатном режиме, объявления о приостановке работы переправы не поступало.

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Зима уже началась на севере Красноярского края. "Зима уже идет полным ходом, снег глубиной 20 сантиметров. Белые медведи ушли. Летом жили прямо на станции, выбили дверь в нежилом доме и около двух месяцев там жили", — рассказал ТАСС сотрудник метеостанции на мысе Челюскин — самая северная континентальная точка России, Евразии и мира. По данным Якутского гидрометцентра, температура воздуха на большей части республики — минус 3–8 градусов. Днем в Якутске — 6–8 градусов ниже нуля. В ночь на пятницу в заполярных районах на северо-востоке региона температура опускалась до 30 градусов мороза. Речь идет прежде всего о селах Момского и Абыйского районов. Гололед и ДТП на дорогах В Мурманской области в пятницу местами прошли снегопады. Автомобилисты страдают из-за гололедицы, в Мурманске за утро произошло несколько небольших ДТП, в одном из них столкнулись грузовые автомобили. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится и в субботу, ожидается и усиление ветра: "26 октября погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с юга Скандинавии", — сообщает гидрометцентр. Несколько дней назад в Ханты-Мансийске выпал снег, который до весны 2020 года, скорее всего, уже не растает. В регионе сохраняются перепады температуры, в результате на дорогах ежедневно образуется гололед, но дорожные службы столицы Югры тем не менее даже на окраинах муниципалитета все ключевые дороги поддерживают в чистоте — льда на них нет.

Описание Несколько дней назад в Ханты-Мансийске выпал снег, который до весны 2020 года скорее всего уже не растает © Алексей Черенков/ТАСС

Исключение составляют дворы. Тут многие тротуары, дорожки и детские площадки занесены снегом и покрыты льдом. По данным местных властей, в целом ситуация в городе благополучная, всплеска обращений в медицинские организации не зафиксировано. Задержки самолетов из-за тумана и снега За минувшие сутки в Благовещенске Амурской области выпало 13 мм осадков, что составляет половину месячной нормы. Ранее в пресс-службе городского аэропорта сообщили, что задержаны четыре авиарейса. Космодром "Восточный" завалило снегом. В Оренбурге и Саратове туман помешал самолетам приземлиться в аэропортах, четыре борта были направлены на запасные аэродромы в Самару и Уфу. В настоящее время метеоусловия улучшаются, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службах аэропортов.

Описание Из-за густого тумана в Саратове видимость была сильно затруднена © Валентина Брыкалина/ТАСС