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"Мегафон" простит долг орлице, которая разорила сибирских ученых дорогими смс

Компания также разработает для Центра реабилитации диких животных Новосибирска специальный тариф, который будет учитывать особенности миграции птиц

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Компания "Мегафон" закроет долг орлицы Мин - участницы орнитологического проекта по отслеживанию степных орлов за дорогие смс-сообщения из Ирана, которые посылались с ее датчика слежения. Также компания разработает выгодный тариф для Центра реабилитации диких животных Новосибирска, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы не только закроем долг, но и, понимая специфику работы Центра реабилитации диких животных, разработаем для него специальный тариф: он будет учитывать особенности миграции птиц", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора компании Влада Вольфсона.

Ранее сообщалось, что проект сибирских орнитологов по отслеживанию степных орлов находится под угрозой из-за того, что одна из птиц улетела в Иран, откуда ученым начали приходить сотни дорогостоящих смс-сообщений с ее координатами.

В проекте участвуют 13 орлов, к каждому из которых прикреплены датчики слежения. Всего в сутки делается двенадцать замеров, данные о перемещении архивируются и затем с помощью смс-сообщений, как только птица оказывается в зоне действия сети, отправляются в штаб исследователей. Орнитологи рассчитывали, что после отдыха в Казахстане птицы вернутся в Россию и только затем отправятся в Иран, Саудовскую Аравию и Египет, но одна из них нарушила планы ученых.

Каждое сообщение обходится центру в 49 рублей. В результате этого средства, заложенные в бюджет проекта, закончились очень быстро, годовой бюджет орлы "освоили" за девять с половиной месяцев.

Теперь ученые вынуждены собирать деньги на проект в интернете. Они объявили акцию по сбору средств "Закинь орлу на мобилку!". Средства будут распределены между всеми птицами. Взамен все желающие, как и ученые, смогут отслеживать перемещения степных орлов.

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РоссияНовосибирская область
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