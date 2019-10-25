На Алтае после реконструкции освятили храм, где крестили конструктора Калашникова

БАРНАУЛ, 25 октября. /ТАСС/. Православный храм в селе Курья Алтайского края, где в 1919 году крестили всемирно известного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, освятили в пятницу. Событие завершило трехдневное празднование столетия со дня рождения оружейника. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"В селе Курья освятили храма Знамения Пресвятой Богородицы. Храм в честь иконы Божией Матери "Знамение" в Курье построен и освящен в 1909 году. В 1936 году он был закрыт, здание использовалось как зернохранилище, позже в нем размещался дом культуры. В 2012 году здание храма было передано церкви для совершения богослужений, с 2014 года в нем проводились масштабные восстановительные работы", - говорится в сообщении.

По данным краевого управления госохраны объектов культурного наследия. Стоимость реконструкции составила порядка 114 млн рублей. Воссоздание исторического облика проводилось за счет спонсорских средств.

Каменные иконы храма сделаны мастерами старейшего в России Колыванского камнерезного завода. В храме находится жертвенник из ревневской яшмы, пять больших мозаичных икон, центральный аналой с сенью и престол с мозаичными иконами на евангельские темы. На звоннице установлен ансамбль из семи малых колоколов и главного колокола - благовеста, которые изготовили в Воронеже. В нижней части храма, под алтарем, находится небольшой музей, где можно увидеть прежний вид кладки здания.

Чин освящения храма совершили пять архиереев Алтайской митрополии. Приехавшие на мероприятие гости возложили цветы к бюсту Калашникова рядом с его мемориальным музеем.

"Мы приезжали сюда в 2007 году, когда в здании храма был клуб. Михаил Тимофеевич выступал здесь перед односельчанами. Он всегда гордился тем, что он из Алтайского края, из Курьи", - сказала дочь конструктора Елена Калашникова, чьи слова приводит пресс-служба регионального правительства.

Юбилей Калашникова на Алтае

Мероприятия в честь столетия со дня рождения конструктора, который родился 10 ноября, на его родине начали проводить заранее - с 23 по 25 октября. Как пояснила министр культуры края Елена Безрукова, это сделали из-за того, что в других точках страны - Ижевске и Москве - в сам день рождения будут проходить важные мероприятия, и регион решил провести свои празднования немного раньше.

В честь юбилея Калашникова в Барнауле открылась выставка "Михаил Тимофеевич Калашников. Человек мира", где представили экспонаты фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи из Санкт-Петербурга - более 30 образцов сувенирного оружия, которые дарили оружейнику. Состоялась всероссийская научно-практическая конференция памяти Калашникова "Личность и время. Алтайский край и военная безопасность страны" - форум объединил историков, краеведов, сотрудников музеев и вузов Сибири. Также в регионе провели праздничный концерт.

Советский конструктор Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в Алтайском крае, он создал АК-47 - самое распространенное в мире стрелковое оружие, которое появилось в 1947 году и по сей день производится в разных странах. Именем оружейника назван концерн - крупнейший российский производитель стрелкового оружия, артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Калашников умер 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни.