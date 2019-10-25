Глава Башкирии Хабиров утвержден секретарем регионального отделения "Единой России"

УФА, 25 октября. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров решением политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" утвержден секретарем реготделения. Полномочия прежнего секретаря, спикера республиканского парламента Константина Толкачева прекращены, передает корреспондент ТАСС.

Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев 24 октября сообщил, что главы ряда регионов выдвинули предложение возглавить реготделения партии, и назвал эту инициативу правильной. Во встрече с Медведевым приняли участие руководители Адыгеи, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Якутии, Приморского и Ставропольского краев, Брянской, Кировской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской областей и Севастополя. Президиум генсовета "Единой России" согласовал их назначение секретарями региональных отделений.

"Голосованием делегатов конференции Башкортостанского регионального отделения "Единой России" глава Башкирии Радий Хабиров избран секретарем реготделения", - озвучил решение руководитель исполкома отделения Рустем Ахмадинуров.

Кроме Хабирова, на голосование был выдвинут председатель молодежной общественной палаты при совете городского округа Уфы Тимур Гильмияров. Он набрал девять голосов против 192 у главы Башкирии.

Толкачев, который возглавлял отделение с 2009 года, освобожден от должности по собственному желанию. Его решение было также поддержано голосованием.