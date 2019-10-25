Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Башкирии Хабиров утвержден секретарем регионального отделения "Единой России"

На голосовании делегатов конференции регионального отделения партии он набрал 192 голоса

УФА, 25 октября. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров решением политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" утвержден секретарем реготделения. Полномочия прежнего секретаря, спикера республиканского парламента Константина Толкачева прекращены, передает корреспондент ТАСС.

Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев 24 октября сообщил, что главы ряда регионов выдвинули предложение возглавить реготделения партии, и назвал эту инициативу правильной. Во встрече с Медведевым приняли участие руководители Адыгеи, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Якутии, Приморского и Ставропольского краев, Брянской, Кировской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской областей и Севастополя. Президиум генсовета "Единой России" согласовал их назначение секретарями региональных отделений.

"Голосованием делегатов конференции Башкортостанского регионального отделения "Единой России" глава Башкирии Радий Хабиров избран секретарем реготделения", - озвучил решение руководитель исполкома отделения Рустем Ахмадинуров.

Кроме Хабирова, на голосование был выдвинут председатель молодежной общественной палаты при совете городского округа Уфы Тимур Гильмияров. Он набрал девять голосов против 192 у главы Башкирии.

Толкачев, который возглавлял отделение с 2009 года, освобожден от должности по собственному желанию. Его решение было также поддержано голосованием.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"БашкортостанХабиров, Радий Фаритович
Реклама на ТАСС
В Чебоксарах запустили движение по отремонтированному бульвару
В результате ремонта на проезжей части появилось две дополнительных полосы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС