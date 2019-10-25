Кольская АЭС передала в управление ФМБА семь квартир для привлечения в город врачей

МУРМАНСК, 25 октября. /ТАСС/. Кольская АЭС передала в управление Федерального медико-биологического агентства семь квартир в доме, построенном в городе атомщиков Полярные Зори, для привлечения врачей в город. Об этом сообщает пресс-служба станции.

"Решение о безвозмездной передаче в оперативное управление Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) семи квартир в новом доме, построенном в Полярных Зорях на средства АО "Концерн Росэнергоатом", принято в рамках социального партнерства между агентством и предприятиями атомной отрасли, а также с целью привлечения высококвалифицированных медицинских кадров для работы в городе-спутнике Кольской АЭС", - сообщает пресс-служба.

Построенный дом стал участником пилотного проекта по развитию в Мурманской области цифровой инфраструктуры "Умный город". Он имеет высокий класс энергоэффективности и оснащен системой интеллектуального учета ресурсов. Жилье, предоставленное в распоряжение работающих в Полярных Зорях медиков, - это пять трехкомнатных и две двухкомнатные квартиры улучшенной планировки, с готовой отделкой, застекленными и утепленными балконами.

"Все мы знаем, насколько остро стоит проблема дефицита кадров в первичном звене системы здравоохранения. Надеемся, что передача новых квартир медицинским работникам позволит создать комфортные условия для их жизни и работы, послужит стимулом для привлечения в наш город лучших врачей и будет способствовать повышению качества медицинского обслуживания жителей нашего муниципального образования", - цитирует пресс-служба директора Кольской АЭС Василия Омельчука.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.