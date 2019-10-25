Первый камень в основание кампуса МГТУ им. Н. Э. Баумана заложили в Калуге

ТАСС, 25 октября. Первый камень образовательного кампуса Калужского филиала Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н. Э. Баумана заложили в пятницу на правом берегу Оки рядом с деревней Пучково. Завершить строительство планируется через два года. Об этом на церемонии сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова.

"Сегодня вам завидует практически вся страна, потому что такие масштабные проекты - это единичные случаи, когда они реализуются в принципе в масштабах всей страны. Достаточно большая проблема, которая сложилась за многие годы с финансированием объектов образования, и то, что удалось достичь такого результата, когда мы уже приступили к реализации, - большая заслуга тех людей, кто все эти годы оставался неравнодушными к развитию российского образования", - сказала она.

Образовательный кампус Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана будет включать общежитие на 3 тыс. мест, учебные и лабораторные корпуса, спорткомплекс с открытым стадионом, автомобильные парковки, досуговый центр. По данным пресс-службы правительства региона, проект включен в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019-2020 годы. Ректор вуза Анатолий Александров отметил, что подготовка к строительству велась более четырех лет, а проект был поддержан на уровне руководства страны.

"Мы построим котельную, которая подаст на эту стройку тепло, подадим сюда электроэнергию, воду, газ, сделаем автомобильное сообщение, автобусное сообщение: предпримем все, что нужно, для того, чтобы быт всех тех людей, которые здесь будут учиться и работать, был безупречным. Мы говорим сегодня, что эти строения разместятся на площади 27 га, но под строительство всего кампуса с сопутствующей инфраструктурой мы отвели почти 60 га. Здесь будет построена физико-математическая школа, где будут учиться и жить в интернате самые талантливые наши ребята, которые будут поступать после восьмого класса, здесь будет строиться жилье для профессорско-преподавательского состава", - сказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Вечерний факультет МГТУ им. Н. Э. Баумана был открыт в Калужской области в 1959 году, спустя пять лет было открыто дневное отделение. Сейчас в филиале готовят специалистов по 16 направлениям бакалавриата и специалитета. У вуза три общежития.