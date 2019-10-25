Победителя конкурса "Лидеры России" назначат заместителем главы Минздрава Татарстана

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов назначит победителя конкурса "Лидеры России" Владимира Жаворонкова заместителем главы регионального Минздрава. Соответствующий указ выйдет в ближайшее время. Об этом в пятницу сообщила ТАСС заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Сейчас Жаворонков является главным внештатным специалистом-онкологом регионального министерства.

"Победитель проекта от Республики Татарстан Владимир Жаворонков будет назначен заместителем министра здравоохранения Республики Татарстан, он будет курировать первичное звено системы здравоохранения республики. Таким образом, президент Татарстана подчеркивает важность реализации кадрового потенциала, который формируется в стране благодаря такому проекту, как "Лидеры России", - сказала она.

Галимова уточнила, что соответствующий указ выйдет в ближайшее время.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.