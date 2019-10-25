Добровольцы из 46 стран примут участие в Международном форуме волонтеров-медиков в Иванове

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Участникам первого Международного форума волонтеров-медиков, который пройдет в Иванове с 28 октября по 1 ноября, станут порядка 500 добровольцев со всех регионов страны и 45 зарубежных стран. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Около 500 добровольцев со всех регионов России и 45 зарубежных стран примут участие в первом Международном форуме волонтеров-медиков. Мероприятие посетят делегации из Бразилии, Франции, Венгрии, Испании, США, Египта, Индии и других стран. Это студенты-медики, волонтеры, члены общественных организаций и молодые врачи", - говорится в сообщении.

В качестве экспертов на форум приглашены представители ВОЗ, программы "Добровольцы ООН" и UNAIDS (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД ), Минздрава России, зарубежных медицинских университетов, а также заслуженные врачи. Планируется обсуждение вопросов развития добровольчества, современной медицины и других.

Волонтеры-медики представят гостям форума интерактивную карту Всероссийского проекта #ДоброВСело. В режиме онлайн на ней отмечают ФАПы, где побывали и оказали помощь добровольцы. До конца года волонтеры-медики планируют совершить выезды более чем в 1300 ФАПов по всей России. В Ивановской области подобные мероприятиях пройдут в 40 медучреждениях на селе. В настоящий момент ивановские добровольцы объехали уже 30 ФАПов, более 900 жителей области были осмотрены врачами-специалистами и получили рекомендации либо направления в лечебные учреждения.

Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения ежегодно оказывает помощь 4 млн человек. Отделения движения есть в 83 регионах РФ. Участники движения оказывают помощь в больницах и поликлиниках, проводят профилактическую работу с населением, пропагандируют необходимость здорового образа жизни, вместе с врачами в школах и на предприятиях проводят мероприятия по обучению навыкам первой помощи, профориентации школьников.