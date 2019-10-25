Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Добровольцы из 46 стран примут участие в Международном форуме волонтеров-медиков в Иванове

На форуме представят интерактивную карту Всероссийского проекта #ДоброВСело

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Участникам первого Международного форума волонтеров-медиков, который пройдет в Иванове с 28 октября по 1 ноября, станут порядка 500 добровольцев со всех регионов страны и 45 зарубежных стран. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Около 500 добровольцев со всех регионов России и 45 зарубежных стран примут участие в первом Международном форуме волонтеров-медиков. Мероприятие посетят делегации из Бразилии, Франции, Венгрии, Испании, США, Египта, Индии и других стран. Это студенты-медики, волонтеры, члены общественных организаций и молодые врачи", - говорится в сообщении.

В качестве экспертов на форум приглашены представители ВОЗ, программы "Добровольцы ООН" и UNAIDS (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД ), Минздрава России, зарубежных медицинских университетов, а также заслуженные врачи. Планируется обсуждение вопросов развития добровольчества, современной медицины и других.

Волонтеры-медики представят гостям форума интерактивную карту Всероссийского проекта #ДоброВСело. В режиме онлайн на ней отмечают ФАПы, где побывали и оказали помощь добровольцы. До конца года волонтеры-медики планируют совершить выезды более чем в 1300 ФАПов по всей России. В Ивановской области подобные мероприятиях пройдут в 40 медучреждениях на селе. В настоящий момент ивановские добровольцы объехали уже 30 ФАПов, более 900 жителей области были осмотрены врачами-специалистами и получили рекомендации либо направления в лечебные учреждения.

Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения ежегодно оказывает помощь 4 млн человек. Отделения движения есть в 83 регионах РФ. Участники движения оказывают помощь в больницах и поликлиниках, проводят профилактическую работу с населением, пропагандируют необходимость здорового образа жизни, вместе с врачами в школах и на предприятиях проводят мероприятия по обучению навыкам первой помощи, профориентации школьников.

Теги
РоссияИвановская область
Реклама на ТАСС
Победителя конкурса "Лидеры России" назначат заместителем главы Минздрава Татарстана
Владимир Жаворонков станет курировать первичное звено системы здравоохранения республики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС