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Единого туроператора планируют создать для развития туризма в Северной Осетии

Также в техникумах и училищах республики намерены создать учебные программы по подготовке работников туристической сферы

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют организовать в регионе работу единого туроператора и начать подготовку кадров для туристической сферы, об этом в пятницу написал глава республики Вячеслав Битаров на своей странице в Instagram.

"Северной Осетии необходим единый туроператор <…> На заседании Проектного офиса поставил задачу создать необходимые условия для привлечения частного предприятия, которое станет мощным туроператором: будет привлекать туристов, организовывать их приезд, размещение и программу отдыха. Важно произвести тщательные расчеты, определить долю государственного участия в виде субсидий и преференций", - написал Битаров.

Он добавил, что для проекта всесезонного курорта "Мамисон" в регионе необходимо начать подготовку кадров. В техникумах и училищах республики будут введены учебные программы по подготовке работников туристической сферы.

О "Мамисоне"

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии, в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Власти Северной Осетии подали в Минэкономразвития РФ заявку на возвращение курорту статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), которого он был лишен в 2016 году из-за неэффективной работы. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га, проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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