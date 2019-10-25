Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Дагестана и "Почта России" договорились о развитии почтовой связи в регионе

Двустороннее сотрудничество будет направлено на совершенствование и развитие федеральной почтовой связи, а также на повышение качества обслуживания

МАХАЧКАЛА, 25 октября. /ТАСС/. Республика Дагестан и "Почта России" договорились о совершенствовании и развитии на территории региона федеральной почтовой связи. Соглашение об этом на встрече в Махачкале подписали глава Дагестана Владимир Васильев и генеральный директор АО "Почта России" Николай Подгузов, сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"Итогом встречи стало подписание Соглашения о взаимодействии республики с акционерным обществом "Почта России". Двустороннее сотрудничество будет направлено на совершенствование и развитие федеральной почтовой связи и повышение качества обслуживания населения на территории республики. Подписанный документ предусматривает в том числе развитие взаимодействия "Почты России" с органами местного самоуправления и поддержку этой работы со стороны правительства региона", - говорится в сообщении.

В 2020 году, по данным пресс-службы, планируется повысить оплату труда почтальонов и операторов дагестанского филиала на 20%. По словам Подгузова, в результате совместной с правительством республики работы достигнуто "полное понимание дальнейших шагов, необходимых для решения задач".

"Важно наращивать темпы приведения сети почтовых отделений в надлежащее состояние, что мы и будем делать. В этом году мы отремонтировали 43 отделения. В дальнейшем все 570 дагестанских отделений мы планируем привести в порядок. В прошлом году мы открыли новое отделение в Ботлихе. Для каждой сельской местности обновление и расширение почты - это большое событие, там мы особенно востребованы", - приводит пресс-служба слова Подгузова.

Стороны также затронули вопрос участия "Почта Банка" в развитии в республике единой платежной системы по программе "Безналичный Дагестан". Подгузов сообщил, что за последние 1,5 года во всех отделениях "Почты России" в Дагестане появилась возможность для осуществления безналичного платежа. Уже сейчас доля безналичных платежей значительно возросла, дальнейшая цель - перейти на оплату через мобильное приложение, отметил он.

Кроме того, Подгузов ознакомился с работой почтовой службы республики, посетив ряд производственных объектов, в том числе площадку, где планируется строительство Логистического почтового центра. "В течение следующего года мы постараемся консолидировать наши разбросанные логистические мощности в технопарке недалеко от аэропорта, чтобы сделать и сервис лучше и создать более правильные условия труда для наших сотрудников", - отметил он.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Военные музыканты РФ и Норвегии выступили вместе в честь 75-летия освобождения Заполярья
В течение двух дней на концертах побывало сотни норвежцев и гостей из России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС