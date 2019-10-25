Власти Дагестана и "Почта России" договорились о развитии почтовой связи в регионе

МАХАЧКАЛА, 25 октября. /ТАСС/. Республика Дагестан и "Почта России" договорились о совершенствовании и развитии на территории региона федеральной почтовой связи. Соглашение об этом на встрече в Махачкале подписали глава Дагестана Владимир Васильев и генеральный директор АО "Почта России" Николай Подгузов, сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"Итогом встречи стало подписание Соглашения о взаимодействии республики с акционерным обществом "Почта России". Двустороннее сотрудничество будет направлено на совершенствование и развитие федеральной почтовой связи и повышение качества обслуживания населения на территории республики. Подписанный документ предусматривает в том числе развитие взаимодействия "Почты России" с органами местного самоуправления и поддержку этой работы со стороны правительства региона", - говорится в сообщении.

В 2020 году, по данным пресс-службы, планируется повысить оплату труда почтальонов и операторов дагестанского филиала на 20%. По словам Подгузова, в результате совместной с правительством республики работы достигнуто "полное понимание дальнейших шагов, необходимых для решения задач".

"Важно наращивать темпы приведения сети почтовых отделений в надлежащее состояние, что мы и будем делать. В этом году мы отремонтировали 43 отделения. В дальнейшем все 570 дагестанских отделений мы планируем привести в порядок. В прошлом году мы открыли новое отделение в Ботлихе. Для каждой сельской местности обновление и расширение почты - это большое событие, там мы особенно востребованы", - приводит пресс-служба слова Подгузова.

Стороны также затронули вопрос участия "Почта Банка" в развитии в республике единой платежной системы по программе "Безналичный Дагестан". Подгузов сообщил, что за последние 1,5 года во всех отделениях "Почты России" в Дагестане появилась возможность для осуществления безналичного платежа. Уже сейчас доля безналичных платежей значительно возросла, дальнейшая цель - перейти на оплату через мобильное приложение, отметил он.

Кроме того, Подгузов ознакомился с работой почтовой службы республики, посетив ряд производственных объектов, в том числе площадку, где планируется строительство Логистического почтового центра. "В течение следующего года мы постараемся консолидировать наши разбросанные логистические мощности в технопарке недалеко от аэропорта, чтобы сделать и сервис лучше и создать более правильные условия труда для наших сотрудников", - отметил он.