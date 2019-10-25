Военные музыканты РФ и Норвегии выступили вместе в честь 75-летия освобождения Заполярья

МУРМАНСК, 25 октября. /ТАСС/. Совместные выступления Ансамбля песни и пляски Северного флота и духового военного оркестра Норвегии, а также концерты духового оркестра и детского хора Североморска прошли в норвежском Киркенесе в честь 75-летия освобождения Кольского Заполярья и Северной Норвегии от немецких войск. Как сообщили в пятницу ТАСС в пресс-центре администрации Североморска. Концерты проходили в течение двух дней.

"Российские и норвежские музыканты выступили в честь годовщины освобождения Заполярья", - сказали в пресс-центре.

Сводный коллектив российских и норвежских музыкантов выступил в пятницу на главной площади Киркенеса в рамках юбилейных мероприятий, которые также включали марш по центральным улицам Киркенеса и возложение цветов к памятнику советским воинам-освободителям. В официальной церемонии приняли участие король Норвегии Харальд V, премьер-министр северного королевства Эрна Сульберг, министр иностранных дел России Сергей Лавров, его норвежская коллега Ине Эриксен Сёрейде. Зрителями мероприятий стали сотни новежцев и гостей из России.

Днем ранее участники Ансамбля песни и пляски Северного флота и духового военного оркестра армии Норвегии выступили в киркенесском концертном зале Fjellhallen, расположенном в скале. Здесь состоялся уникальный совместный концерт. Как сообщили ТАСС в российском оргкомитете мероприятий, это был первый концерт в Киркенесе российских военных моряков с 20 февраля 1945 года.

Великая Отечественная война завершилась на севере СССР освобождением Северной Норвегии и Кольского Заполярья в октябре 1944 года в ходе Петсамо-Киркенесской операции. До 9 мая 1945 года прямых боевых действий с немецкими войсками уже не велось, потому что они отошли в южную часть Норвегии. Активное участие в боевых действиях и освобождении территории принимали Северный флот и 14-я армия под командованием маршала Кирилла Мерецкова.