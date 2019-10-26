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Музей связи открылся на Северном флоте

В нем, в частности, представлены образцы техники связи периода Великой Отечественной войны

МУРМАНСК, 26 октября. /ТАСС/. Торжественное открытие Музея связи Северного флота (СФ) состоялось в субботу в Североморске в честь 100-летия Войск связи ВС РФ. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СФ, мероприятие прошло в присутствии командующего флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева.

"Гостями и участниками открытия музея стали заслуженные работники связи и ветераны Северного флота, военнослужащие и гражданский персонал управления связи штаба флота, а также соединений и объединений. Также в торжествах приняли участие юнармейцы, мурманские нахимовцы и североморские кадеты", - сообщает пресс-служба СФ.

В Музее связи Северного флота представлены экспонаты, отражающими историю развития системы связи флота. Вниманию посетителей предложены проверенные временем отечественные полевые телефоны, телеграфные аппараты и радиостанции. Здесь также есть действующая модель телеграфа и телетайпа, с помощью которой посетители могут посылать сообщения друг другу в интерактивном зале.

Отдельно представлены образцы техники связи периода Великой Отечественной войны. Центральное место в этой экспозиции занимает работоспособная бортовая радиостанция американского танка "Шерман", которая была поднята водолазами Северного флота с борта затопленного в 1945 году сухогруза Томас Дональдсон и восстановлена силами военных связистов флота.

Помимо основной экспозиции в рамках церемонии открытия музея на плацу были представлены современные образцы военной техники, подвижные комплексы связи и радиоэлектронной разведки, а также мобильные системы радиоэлектронного противодействия. В день открытия музей посетило более 200 человек.

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