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WorldSkills Hi-Tech соберет в Екатеринбурге более 800 участников

В этом году организаторы расширили возрастные рамки для участников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Чемпионат WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге впервые пройдет для всех возрастных групп. Более 800 человек примут участие в соревнованиях, открывающихся в понедельник в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в департаменте информационной политики региона.

"Предварительную регистрацию прошли более 800 участников. Количество компетенций, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 12", - сказал собеседник агентства, не уточнив новый набор компетенций.

В прошедшие чемпионаты предельный возраст участников составлял 28 лет. Но в этом году возрастные рамки для конкурсантов стали шире: специалисты от 16 до 49 лет и юниоры от 12 до 16 лет.

"Действующие сотрудники предприятий старше 50 лет будут состязаться в финале I Национального чемпионата "Навыки мудрых", который также пройдет на площадке WorldSkills Hi-Tech 2019", - говорится на сайте чемпионата. Соревнования пройдут по 24 основным, 22 презентационным и 2 выставочным компетенциям.

С 28 октября по 1 ноября 2019 года в Екатеринбурге пройдут соревнования профессионального мастерства среди сотрудников промпредприятий - VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech). Он проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Свердловской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", ведущих российских корпораций и предприятий.

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Россия
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