Решение по компенсации льгот по Приобскому месторождению пока не принято

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минфин и Минэнерго по-прежнему не могут прийти к договоренности относительно формата компенсаций госбюджета из-за льгот Приобскому месторождению нефти. Об этом журналистам сказали глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов и заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин на брифинге по льготам для Арктики.

"По "Приобке" решение окончательно не принято. Мы внесли законопроект, он предполагает компенсацию. А то, что в превышении пойдет за счет ФНБ или просто за счет расходов бюджета - это вопрос открытый", - сказал Сазанов.

Часть компенсаций Минфин предложил осуществить за счет НДПИ. Форма компенсации оставшейся части - "это вопрос еще открытый", добавил Сазанов.

В то же время Минэнерго не видит необходимости в компенсации, поскольку дополнительная добыча, дивиденды и дополнительные налоги на добычу полезных ископаемых покроют все выпадающие доходы бюджета, отметил Сорокин.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил власти РФ предоставить налоговые льготы для Приобского месторождения, аналогичные льготам Самотлорского месторождения. Сечин попросил стимулировать добычу на Приобском, поскольку месторождение является высоокобводненным (доля воды в нефтяной смеси выше 90%). И хотя оставшиеся запасы в нем огромны, их добыча пока является нерентабельной, а с помощью льгот рентабельность можно увеличить.

"Роснефть" разрабатывает северную часть Приобского месторождения, а "Газпром нефть" - южную. Запасы Приобского месторождения относятся к трудноизвлекаемым. "Роснефть" добыла на нем 26 млн т нефти в 2018 г., "Газпром нефть" - 11,5 млн т.