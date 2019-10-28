Фонд защиты прав дольщиков выделит 660 млн рублей для выплаты компенсаций в Якутии

ТАСС, 28 октября. Фонд защиты прав участников долевого строительства (дольщиков) выделит 660 млн рублей для выплаты компенсаций гражданам в Якутии. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев на своей странице в Twitter.

"Подписал соглашение с Фондом защиты прав дольщиков о софинансировании завершения ряда проблемных домов в Якутии. Из Фонда будет выделено 660 млн рублей, которые будут направлены на выплату компенсаций гражданам - участникам долевого строительства проблемных домов", - написал Николаев.

По данным властей республики, в Якутии 15 проблемных домов. Подписанное соглашение позволит решить вопросы их дольщиков с привлечением средств фонда, федерального и регионального бюджетов.

Глава республики добавил, что Якутия стала одним из первых регионов, с которыми подписано такое соглашение.

"Средства, направленные через механизмы Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, пойдут на разрешение ситуации с проблемными домами в регионе. Благодаря новым механизмам поддержки права оставшихся дольщиков в республике должны быть восстановлены в следующие два года", - цитирует слова Николаева пресс-служба главы региона.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. Для финансирования достройки проблемных объектов Фонду защиты прав дольщиков по поручению президента РФ Владимира Путина в 2019 году выделено 16 млрд рублей. По поручению заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко утвержден перечень приоритетных субъектов, в которых федеральная программа защиты реализовывается в первую очередь. В их числе - Якутия.