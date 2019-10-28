Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фонд защиты прав дольщиков выделит 660 млн рублей для выплаты компенсаций в Якутии

Сейчас в Якутии насчитывается 15 проблемных домов

ТАСС, 28 октября. Фонд защиты прав участников долевого строительства (дольщиков) выделит 660 млн рублей для выплаты компенсаций гражданам в Якутии. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев на своей странице в Twitter.

"Подписал соглашение с Фондом защиты прав дольщиков о софинансировании завершения ряда проблемных домов в Якутии. Из Фонда будет выделено 660 млн рублей, которые будут направлены на выплату компенсаций гражданам - участникам долевого строительства проблемных домов", - написал Николаев.

По данным властей республики, в Якутии 15 проблемных домов. Подписанное соглашение позволит решить вопросы их дольщиков с привлечением средств фонда, федерального и регионального бюджетов.

Глава республики добавил, что Якутия стала одним из первых регионов, с которыми подписано такое соглашение.

"Средства, направленные через механизмы Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, пойдут на разрешение ситуации с проблемными домами в регионе. Благодаря новым механизмам поддержки права оставшихся дольщиков в республике должны быть восстановлены в следующие два года", - цитирует слова Николаева пресс-служба главы региона.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. Для финансирования достройки проблемных объектов Фонду защиты прав дольщиков по поручению президента РФ Владимира Путина в 2019 году выделено 16 млрд рублей. По поручению заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко утвержден перечень приоритетных субъектов, в которых федеральная программа защиты реализовывается в первую очередь. В их числе - Якутия.

Теги
РоссияЯкутия
Реклама на ТАСС
В "Лесной квартал" во Владивостоке могут добавить инфраструктуру, сократив объемы жилья
Также в 2020 году в микрорайоне начнут проектировать детский сад, школу и объездную дорогу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС