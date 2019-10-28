В зоне паводка в Хабаровском крае остаются шесть населенных пунктов

ТАСС, 28 октября. Спад уровня воды продолжается на реках пострадавшего от паводка Хабаровского края, в зоне подтопления остаются шесть населенных пунктов, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"По информации Дальневосточного УГМС (Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - прим ТАСС), по состоянию на утро 28 октября 2019 года на реках края продолжается спад уровней воды. В настоящий момент в зоне паводка остаются шесть населенных пунктов. Сохраняется подтопление двух приусадебных участков и трех участков межпоселковых и внутрипоселковых автодорог. Также вода сохраняется на одном земельном участке, где хозяйственная деятельность не ведется", - говорится в сообщении.

Так, в Ульчском районе подтоплен один земельный участок в селе Тахта, сохраняются переливы на трех внутрипоселковых дорогах. В Николаевском районе подтоплены две придомовые территории.

В Комсомольске-на-Амуре действует один пункт временного размещения, в котором находятся 32 человека, в том числе 10 детей. На реке Амур у города Хабаровска в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 10-15 сантиметров.

Паводок в Хабаровском крае начался в июле. Из-за высокого уровня воды в Амуре, разлива малых рек и подъема грунтовых вод были подтоплены десятки населенных пунктов, в зону паводка попали около тысячи домов.