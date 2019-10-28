Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Возвращение зимней охоты на медведей снизит угрозу нападения хищников на людей

По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, в Забайкалье сегодня обитают 3,1 тыс. бурых медведей

ТАСС, 28 октября. Рост численности медведей стал одной из причин участившихся нападений хищников на людей в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Опрошенные ТАСС эксперты - охотоведы, охотники и представители власти - считают, что возвращение зимней охоты на медведей, запрещенной в России в 2010 году, в тех регионах, где наблюдается устойчивый рост их численности, позволило бы снизить угрозу.

В этом году на Дальнем Востоке и в Забайкалье участились случаи нападения медведей на человека. Известно о гибели восьми человек и десятке пострадавших. Кроме того, голодные хищники загрызают собак и домашний скот, забираются во дворы и на фермы, разоряют пасеки. Это сопровождается ростом численности медведей: только в Хабаровском крае она за десять лет увеличилась вдвое, до 21,6 тыс. особей.

"После запрета в 2010 году зимней охоты на медведя на берлоге, срок охоты существенно сократился: если раньше он был с августа по февраль, то теперь - лишь с августа по ноябрь. Кто будет платить 3 тыс. 650 рублей за разрешение на добычу медведя, если даже нет гарантий на его добычу? Раньше можно было берлогу найти и добыть, и это, конечно, существенно решало задачу регулирования численности медведей", - сказал замначальника отдела Минприроды Забайкальского края Александр Шкедов.

Он предложил на федеральном уровне рассмотреть возможность возвращения к зимней охоте на медведей именно в тех регионах, где растет число хищников и есть угроза их нападения на людей. Забайкальский охотник Василий Тарантьев при этом считает, что в случае возвращения зимней охоты ее нужно ограничить в сроках до появления у медведей приплода, то есть ориентировочно по январь.

С тем, что запрет охоты на медведя в берлоге привел к резкому росту числа хищников, согласны и в Хабаровском крае. "Рост числа медведей обусловлен не столько природно-климатическими, сколько социально-экономическими факторами, такими как рост числа и повышение активности различных зоозащитных организаций, создание образа доброго мишки в литературе, кино и на телевидении, резкое сокращение сроков охоты на медведей и запрет охоты на берлогах", - заявили ТАСС в краевом Минприроды. Указывали на это и в профильном министерстве Магаданской области.

По сведениям хабаровских властей, в России также падают спрос и стоимость дериватов медведя. Штрафы за их незаконную добычу растут. Влияет на ситуации и практически полное исчезновение профессиональных охотников. "Если раньше в селах Сибири и Дальнего Востока люди в основном занимались сельским хозяйством, охотой, рыбалкой и сбором дикоросов, то сейчас население этих сел сокращается, профессиональных охотников, промысловиков становится меньше", - заявил Шкедов.

Медведей становится больше

Число медведей на востоке России непрерывно растет. Например, в Хабаровском крае, по данным региональных властей, обитают 21,6 тыс. бурых и гималайских медведей, за десять лет их число увеличилось в два раза. В августе заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета Александр Савченко сообщил, что за последнее десятилетие численность бурых медведей в Красноярском крае выросла в три раза, до 27 тыс. особей.

В Забайкалье, по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, обитают 3,1 тыс. бурых медведей, и их число также продолжает расти. Схожая ситуация и в Сахалинской области, где, по сведениям 2018 года, насчитывается 4 тыс. бурых медведей, и их поголовье с 2005 года возросло примерно на четверть. За десять лет более чем в два раза увеличилась и численность медведей в Магаданской области, до 17 тыс. особей.

Нападения растут и по вине людей

При этом, как отметили в Минприроды Забайкальского края, усиливается негативное влияние человека на места обитания диких животных: расширяются дорожные сети, вырубаются леса при освоении месторождений полезных ископаемых, при заготовлении древесины. Лесные пожары, варварские заготовки кедрового ореха, существенное сокращение рыбы, в том числе из-за ее незаконного вылова, - все это также отражается на жизни зверей.

Красноярский охотник Александр Багаев и вовсе считает преувеличением разговоры о сильном росте численности медведей. По его словам, скорее возросло количества встреч человеком с хищником, что связано с антропогенным воздействием на среду обитания животного.

"Из практического опыта и общения с местными жителями складывается впечатление, что численность медведя в последние несколько лет не увеличилась. Популяция, скажем так, восстановила свою численность после пиковых нагрузок примерно 10-13 лет назад, когда стоимость на медвежьи лапы доходили до 30-40 тыс. рублей с крупного зверя. То, что медведь появляется в зоне проживания человека, и гораздо чаще стал попадать в новости, связано с очень большой антропогенной нагрузкой на ареал его обитания. Медведя из исконных мест выдавливает интенсивная хозяйственная деятельность", - уверен Багаев.

При этом, как подчеркнул заместитель директора института систематики и экологии животных Сибирского отделения (СО) РАН Юрий Литвинов, медведи нападают на людей лишь в исключительных случаях, как правило, это самки с детенышами или голодные звери.

Голод приводит медведей на свалки

Медведей к людям приводят и другие спутники современных городов и сел - многочисленные свалки мусора.

"Нестандартное поведение бурых медведей осенью 2019 года связано в Забайкалье с неурожаем кедрового ореха и плодово-ягодных культур. Участились случаи выхода медведей к населенным пунктам и дачным кооперативам там, где есть свалки пищевых отходов, остатки сельхозпродукции, трупы павших и неутилизированных сельскохозяйственных животных", - рассказал министр природных ресурсов региона Олег Некрасов.

О той же проблеме говорят и эксперты из других дальневосточных регионов. "Катастрофическими темпами растет число и площадь свалок и помоек как непосредственно в населенных пунктах, так и в их ближайших окрестностях, привлекающих медведей на их территорию", - заявили в Минприроды Хабаровского края.

Теги
РоссияЗабайкальский край
Реклама на ТАСС
Новый тип регионального воздушного судна будет базироваться в аэропорту Хабаровск
Два самолета типа Embraer 190 будут летать по пяти новым направлениям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС