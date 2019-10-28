Возвращение зимней охоты на медведей снизит угрозу нападения хищников на людей

ТАСС, 28 октября. Рост численности медведей стал одной из причин участившихся нападений хищников на людей в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Опрошенные ТАСС эксперты - охотоведы, охотники и представители власти - считают, что возвращение зимней охоты на медведей, запрещенной в России в 2010 году, в тех регионах, где наблюдается устойчивый рост их численности, позволило бы снизить угрозу.

В этом году на Дальнем Востоке и в Забайкалье участились случаи нападения медведей на человека. Известно о гибели восьми человек и десятке пострадавших. Кроме того, голодные хищники загрызают собак и домашний скот, забираются во дворы и на фермы, разоряют пасеки. Это сопровождается ростом численности медведей: только в Хабаровском крае она за десять лет увеличилась вдвое, до 21,6 тыс. особей.

"После запрета в 2010 году зимней охоты на медведя на берлоге, срок охоты существенно сократился: если раньше он был с августа по февраль, то теперь - лишь с августа по ноябрь. Кто будет платить 3 тыс. 650 рублей за разрешение на добычу медведя, если даже нет гарантий на его добычу? Раньше можно было берлогу найти и добыть, и это, конечно, существенно решало задачу регулирования численности медведей", - сказал замначальника отдела Минприроды Забайкальского края Александр Шкедов.

Он предложил на федеральном уровне рассмотреть возможность возвращения к зимней охоте на медведей именно в тех регионах, где растет число хищников и есть угроза их нападения на людей. Забайкальский охотник Василий Тарантьев при этом считает, что в случае возвращения зимней охоты ее нужно ограничить в сроках до появления у медведей приплода, то есть ориентировочно по январь.

С тем, что запрет охоты на медведя в берлоге привел к резкому росту числа хищников, согласны и в Хабаровском крае. "Рост числа медведей обусловлен не столько природно-климатическими, сколько социально-экономическими факторами, такими как рост числа и повышение активности различных зоозащитных организаций, создание образа доброго мишки в литературе, кино и на телевидении, резкое сокращение сроков охоты на медведей и запрет охоты на берлогах", - заявили ТАСС в краевом Минприроды. Указывали на это и в профильном министерстве Магаданской области.

По сведениям хабаровских властей, в России также падают спрос и стоимость дериватов медведя. Штрафы за их незаконную добычу растут. Влияет на ситуации и практически полное исчезновение профессиональных охотников. "Если раньше в селах Сибири и Дальнего Востока люди в основном занимались сельским хозяйством, охотой, рыбалкой и сбором дикоросов, то сейчас население этих сел сокращается, профессиональных охотников, промысловиков становится меньше", - заявил Шкедов.

Медведей становится больше

Число медведей на востоке России непрерывно растет. Например, в Хабаровском крае, по данным региональных властей, обитают 21,6 тыс. бурых и гималайских медведей, за десять лет их число увеличилось в два раза. В августе заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета Александр Савченко сообщил, что за последнее десятилетие численность бурых медведей в Красноярском крае выросла в три раза, до 27 тыс. особей.

В Забайкалье, по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, обитают 3,1 тыс. бурых медведей, и их число также продолжает расти. Схожая ситуация и в Сахалинской области, где, по сведениям 2018 года, насчитывается 4 тыс. бурых медведей, и их поголовье с 2005 года возросло примерно на четверть. За десять лет более чем в два раза увеличилась и численность медведей в Магаданской области, до 17 тыс. особей.

Нападения растут и по вине людей

При этом, как отметили в Минприроды Забайкальского края, усиливается негативное влияние человека на места обитания диких животных: расширяются дорожные сети, вырубаются леса при освоении месторождений полезных ископаемых, при заготовлении древесины. Лесные пожары, варварские заготовки кедрового ореха, существенное сокращение рыбы, в том числе из-за ее незаконного вылова, - все это также отражается на жизни зверей.

Красноярский охотник Александр Багаев и вовсе считает преувеличением разговоры о сильном росте численности медведей. По его словам, скорее возросло количества встреч человеком с хищником, что связано с антропогенным воздействием на среду обитания животного.

"Из практического опыта и общения с местными жителями складывается впечатление, что численность медведя в последние несколько лет не увеличилась. Популяция, скажем так, восстановила свою численность после пиковых нагрузок примерно 10-13 лет назад, когда стоимость на медвежьи лапы доходили до 30-40 тыс. рублей с крупного зверя. То, что медведь появляется в зоне проживания человека, и гораздо чаще стал попадать в новости, связано с очень большой антропогенной нагрузкой на ареал его обитания. Медведя из исконных мест выдавливает интенсивная хозяйственная деятельность", - уверен Багаев.

При этом, как подчеркнул заместитель директора института систематики и экологии животных Сибирского отделения (СО) РАН Юрий Литвинов, медведи нападают на людей лишь в исключительных случаях, как правило, это самки с детенышами или голодные звери.

Голод приводит медведей на свалки

Медведей к людям приводят и другие спутники современных городов и сел - многочисленные свалки мусора.

"Нестандартное поведение бурых медведей осенью 2019 года связано в Забайкалье с неурожаем кедрового ореха и плодово-ягодных культур. Участились случаи выхода медведей к населенным пунктам и дачным кооперативам там, где есть свалки пищевых отходов, остатки сельхозпродукции, трупы павших и неутилизированных сельскохозяйственных животных", - рассказал министр природных ресурсов региона Олег Некрасов.

О той же проблеме говорят и эксперты из других дальневосточных регионов. "Катастрофическими темпами растет число и площадь свалок и помоек как непосредственно в населенных пунктах, так и в их ближайших окрестностях, привлекающих медведей на их территорию", - заявили в Минприроды Хабаровского края.