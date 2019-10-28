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Из хабаровского аэропорта начнут летать самолеты Embraer 190

Самолеты авиакомпании Nordwind будут летать во Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан и Иркутск
Кабина пилота в самолете Embraer 190 Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Кабина пилота в самолете Embraer 190
© Марина Лысцева/ТАСС

ХАБАРОВСК, 28 октября. /ТАСС/. Среднемагистральный узкофюзеляжный самолет Embraer 190 авиакомпании Nordwind, который в конце минувшей недели приняли в аэропорту Хабаровска, теперь будет базироваться на этом аэродроме, летая во Владивосток, Южно-Сахалинск и другие города, сообщила в понедельник пресс-служба аэропорта.

"Два воздушных судна типа Embraer 190 с компоновкой салона 110 кресел будут летать по пяти новым направлениям из аэропорта Хабаровск, которые открывает в зимней навигации авиакомпания Nordwind. Embraer 190 может осуществлять перелеты дальностью 3000-4000 км при максимальной скорости 890 км/ч. Воздушное судно разработано бразильским авиационным конгломератом Embraer, претендующим на третье место в мире по производству самолетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты авиакомпании Nordwind будут летать во Владивосток ежедневно, в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, в Магадан по вторникам, четвергам и субботам, в Иркутск по вторникам и субботам.

Новый терминал аэропорта Хабаровск 4 сентября во время Восточного экономического форума во Владивостоке дистанционно открыл президент РФ Владимир Путин. После начались тестовые испытания. Строился терминал с весны 2018 года. Генеральным подрядчиком строительства стал турецкий консорциум "Лимакмаращстрой". Общий объем инвестиций составил 4,9 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд рублей - заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 млрд рублей - собственные средства инвесторов. Проект был реализован в рамках территории опережающего развития "Хабаровск". В настоящее время реконструкция аэродромного комплекса аэропорта ведется за счет федеральных средств.

Готовность международного аэропорта Хабаровск к приему ранее не эксплуатируемого Embraer 190 в июне этого года согласовало Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - это крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров. Проект развития хабаровского аэропорта предполагает, помимо строительства и запуска новых терминалов, реконструкцию аэродрома и развитие коммерческой зоны (AirCity) на прилегающей территории. Предполагается строительство выставочного, гостиничного и торгово-развлекательного комплекса.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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