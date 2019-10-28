Движение по новому участку скоростной трассы в Приморье откроют до конца года

ТАСС, 28 октября. Движение по новому участку на развязке Артем - бухта Муравьиная - Находка скоростной автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный откроют в 2019 году, сообщается в понедельник на официальном сайте администрации и органов исполнительной власти Приморского края.

Трасса Артем - Находка - порт Восточный является частью международного транспортного коридора "Приморье-1", связывающего границу с Китаем с портами Приморья. Первый этап проекта - участок в районе Артема протяженностью 18 км - был сдан в 2016 году. По окончании реализации проекта протяженность дороги Владивосток - Находка - порт Восточный составит 146 км, на трассе создадут более 120 искусственных сооружений - мостов, путепроводов, тоннелей. Финансирование ведется из федерального и регионального бюджетов.

"Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проверил ход строительства скоростной автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный в воскресенье 27 октября. Современная трасса станет альтернативой одному из самых популярных у жителей и гостей Приморья маршрутов на юге края. Первый отрезок, который осмотрел Олег Кожемяко, - строящийся путепровод на развязке Артем - бухта Муравьиная - Находка. Именно по нему планируется пустить движение уже в этом году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас ООО "Трансстроймеханизация" ведет работы по реализации второго этапа строительства дороги до порта Восточный - участка от Артема до Царевки протяженностью 25 км, который планируется сдать уже в 2021 году. На этом отрезке предусмотрены три транспортных развязки - в районе бухты Муравьиной, поселков Шкотово и Царевка, а также 28 мостов и путепроводов общей длиной 3,7 км, в том числе эстакада длиной более километра.

По словам губернатора, подобные мощности позволят усилить блок строительства дорожной инфраструктуры в крае.

Дорога Артем - Находка - порт Восточный должна увеличить скорость движения автотранспорта в обоих направлениях до 110 км в час, за счет чего заметно сократится время пребывания в пути, а также увеличатся допустимые нагрузки - 11,5 т на ось. Расчетная интенсивность движения к 2033 году может составить 30 тыс. автомобилей в сутки.