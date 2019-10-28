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Во Владивостоке начался отопительный сезон

Запаса топлива на котельных города хватит на полтора месяца бесперебойной работы
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© Донат Сорокин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 28 октября. /ТАСС/. Коммунальные службы Владивостока начали подачу отопления в социальные учреждения и жилые дома города, сообщается в понедельник на сайте администрации Владивостока.

По данным Приморского гидрометцентра, во Владивостоке в понедельник днем плюс 12 градусов, ощущается как плюс семь при слабом ветре.

"28 октября к теплу начали подключать учреждения здравоохранения, детские сады и школы, а также часть жилого фонда. На полный запуск отопления в городе понадобится около недели", - говорится в сообщении.

Уточняется, что запасов топлива на городских котельных хватит на полтора месяца бесперебойной работы. Пока ведется подключение городской инфраструктуры города к теплоснабжению, сотрудникам коммунальных служб рекомендовано ликвидировать возможные прорывы на сетях. Организовано круглосуточное дежурство диспетчерских и коммунальных служб.

Отопительный сезон в Приморском крае начался во всех муниципалитетах. Последними в этом списке были Владивосток и Славянка, расположенные на юге региона, где было недостаточно холодно для запуска отопления. Всего в 33 муниципальных образованиях Приморья уже запущено 640 котельных из 840.

По данным администрации края, для подготовки к отопительному сезону в регионе заменено 70 котлов и более 1 тыс. единиц различного оборудования. "Только во Владивостоке переложено более 4,5 километра теплотрасс, проведен планово-предупредительный ремонт и на крупнейших теплоисточниках, обеспечивающих теплом Артем, Владивосток и Партизанск", - привела пресс-служба краевой администрации слова генерального директора Дальневосточной генерирующей компании Дмитрия Лебедя.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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