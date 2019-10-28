Вылет самолета из Минеральных Вод в Москву задержался из-за попавшей в двигатель птицы

СТАВРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Вылет самолета из Минеральных Вод в Москву задержался на пять часов из-за попавшей в двигатель птицы. Инцидент произошел, когда самолет готовился к взлету, сообщили ТАСС в понедельник в управлении на транспорте МВД России по СКФО.

"Происшествие случилось утром 27 октября, самолет находился на взлетной полосе, начал движение, в этот момент в двигатель попала птица. Самолет вернули, в тот момент взлететь он еще не успел", - сказал собеседник.

После того, как специалисты очистили двигатель, самолет вновь смог выйти на рейс. На его борту находились более 150 человек.

Ранее в пресс-службе Южной транспортной прокуратуре сообщали об обнаруженных нарушениях требований законодательства в области орнитологического обеспечения полетов в аэропорту Минеральные Воды. Установленная биоакустическая аппаратура, отпугивающая птиц высокочастотными звуками, в момент проверки оказалась неисправна.