На Юге России рассчитывают принимать в год около 2 млн туристов на винных маршрутах

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Развитие винного туризма в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае способно привлекать дополнительно около 2 млн отдыхающих в год, сообщил в понедельник ТАСС и.о. министра курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

"В программе развития российского виноделия в качестве целевого показателя указано 2 млн "винных туристов". Мы считаем, что это более чем достижимая цифра для Крыма, Севастополя и Краснодарского края в самой ближайшей перспективе. Практически все отдыхающие в Крыму так или иначе становятся "винными туристами", потому что крымские вина - это бренд полуострова. Гастрономический и особенно эногастрономический туризм - это большая часть эмоциональной составляющей, которая затем остается с туристом и позволяет ему приезжать снова и снова в любимые места", - сказал Волченко.

Винный туризм востребован в осенне-зимний и весенний периоды, отметил Волченко, добавив, что на полуострове сейчас готовятся к фестивалю "Ноябрьфест", а также работает проект "Винные дороги Крыма", в котором участвуют более 35 винных хозяйств. "Эти проекты позволяют отдельно продвигать гастрономическое и эногастрономическое направление. Это позволит развивать и ресторанный сервис, и транспортный. Российское виноделие - это явный тренд, которому сейчас уделяется большое внимание, явно пошли успехи", - сообщил и.о. министра.

Волченко добавил, что в фестивале примут участие порядка 30 предприятий сферы гастрономии: рестораны, сыроварни и около 15 виноделен. Большинство виноделен на полуострове в дни проведения "Ноябрьфеста" будут работать в режиме открытых дверей, отметил и.о. министра. "Абсолютно бесплатное участие, нужно просто зарегистрироваться на сайте. Достаточно быстро и просто получить флаер, который можно просто распечатать, либо показать с экрана смартфона", - пояснил Волченко.

Он отметил, что на "Ноябрьфест" уже зарегистрировались более 7,6 тыс. человек, а после объявления хэдлайнерами российской рок-группу "Uma2rman" посетителей будет еще больше.

Первый фестиваль состоялся осенью 2017 года, его посетили более 4 тысяч крымчан и гостей полуострова. Тогда "Ноябрьфест" завоевал премию Russian Event Awards как лучшее гастрономическое событие в области событийного туризма в России. В 2018 году фестиваль собрал более 6 тыс. человек.

Число отдохнувших в Крыму за 10 месяцев 2019 года составило 6,87 млн.

В новость внесены изменения (13:45 мск) - добавлена информация о фестивале.