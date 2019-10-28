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Магадан запустит региональный туристический бренд "Приезжайте к нам на Колыму"

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, Охотское море богато разными видами рыбы, моллюсков и крабов, поэтому морская рыбалка на нем интересна туристам

МАГАДАН, 28 октября. /ТАСС/. Власти Магаданской области запустят бренд "Приезжайте к нам на Колыму", под которым они планируют в том числе развивать морские прогулки и рыбалку для туристов. Об этом сообщил глава региона Сергей Носов на встрече с вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

"Одно из любимых туристических направлений - это рыбалка и морские прогулки. "Приезжайте к нам на Колыму" может стать брендом региона", - сказал Носов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, Охотское море богато разными видами рыбы, моллюсков и крабов, поэтому морская рыбалка на нем интересна туристам.

По словам губернатора, в Магаданской области необходимо активно развивать туристическое направление. Для этого в регионе планируется реконструировать бухту Нагаева, которая перестанет быть закрытой портовой зоной и станет доступной для всех жителей региона. Предполагается, что она позволит принимать до 150 малых судов.

По словам Носова, сейчас проект согласовывают профильные министерства.

Кроме того, сейчас в соцсетях выбирают логотип бренда. Жители региона из 20 вариантов должны выбрать тот, который, на их взгляд, лучше всего отражает привлекательность Магаданской области с туристической точки зрения. Голосование продлится до конца ноября.

Теги
РоссияМагаданская областьДальний Восток
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