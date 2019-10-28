Развязку возле аула Тугургой в Адыгее откроют к началу курортного сезона 2020 года

МАЙКОП, 28 октября. /ТАСС/. Транспортную развязку на трассе М-4 "Дон" возле аула Тугургой Тахтамукайского района Адыгеи, граничащего с Краснодарским краем, планируют открыть в 2020 году, к началу курортного сезона. Об этом сообщил директор Краснодарского филиала госкомпании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Сергей Мещеряков.

"Несмотря на то, что ввод транспортной развязки в эксплуатацию предусмотрен в конце 2020 года, работы по подготовке к монтажу металлических пролетных строений путепроводов основных съездов, обеспечивающих левые повороты транспорта через трассу М-4 "Дон", ведутся полным ходом. Монтаж балок пролетных строений путепровода направления Джубга - Тугургой (Южный обход) начнется уже в ноябре этого года, чтобы к началу очередного курортного сезона обеспечить беспрепятственный проезд транспорта по развязке", - сказал Мещеряков на заседании республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Завершить строительство планируется до 31 октября 2020 года, а к следующему курортному сезону путепровод хотят открыть с левого поворота - со стороны поселка Джубга Кубани. Директор Краснодарского филиала "Автодора" также пояснил, что компания нашла нового подрядчика строительства развязки на М-4 "Дон" в районе Тугургоя. Это краснодарская компания "Строй-Юг", которая с ноября продолжит строительство важного инфраструктурного объекта.

"Это уже четвертый подрядчик. Требую строго соблюдать сроки и качество строительства", - сказал глава республики Мурат Кумпилов. Работы по строительству развязки, начатые в 2015 году, сначала должны были завершить в конце 2016 года. Потом сроки перенесли на февраль 2017 года, затем на сентябрь 2018 года и в начале этого года - на четвертый квартал 2019 года.

С введением в эксплуатацию Керченского моста и в связи с развитием внутреннего туризма на юге страны поток автомобильного транспорта, проходящего по территории Адыгеи и Кубани по трассе М-4 "Дон", значительно вырос. Наибольшую нагрузку испытывают транспортные артерии в Тахтамукайском районе республики. В связи с этим между главой Адыгеи и руководством "Автодора" была достигнута договоренность о строительстве двух новых транспортных развязок: возле аулов Тугургой и Тлюстенхабль. Они помогут разгрузить напряженные участки действующей сети автодорог.