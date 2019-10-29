Ненецкий язык начнут преподавать в САФУ в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 29 октября. /ТАСС/. Северный Арктический федеральный университет разрабатывает программу по подготовке преподавателей ненецкого языка. Как рассказал ТАСС заведующий кафедрой перевода и прикладной лингвистики САФУ Александр Поликарпов, ненецкий язык в архангельском университете будут преподавать впервые.

"Идея преподавать ненецкий язык в САФУ появилась давно, потому что федеральный университет, который находится в Арктической зоне Российской Федерации, должны интересовать коренные народы Севера и их культура. До этого на университетском уровне в Архангельске ненецкий язык никогда не преподавался. Мы разрабатываем программу по обучению ненецкому языку с выдачей диплома о профессиональной переподготовке, где будет написано "Преподаватель ненецкого языка", - сказал Поликарпов.

Нехватка педагогов

Как пояснил собеседник агентства, курс будет ориентирован на педагогов Ненецкого автономного округа, которые могли бы преподавать язык в школах НАО. В округе есть только средние специальные учебные заведения, выпускники которых даже со знанием ненецкого преподавать родной язык не имеют права, а востребованность в преподавателях ненецкого есть. "В Ненецком округе таких преподавателей не готовят, поэтому к проекту САФУ мы относимся очень хорошо, - сказал ТАСС вице-спикер собрания депутатов НАО, председатель постоянной комиссии по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию Матвей Чупров. - Тем более что Архангельск находится рядом с нами, это будет удобно".

Обучение предполагается преимущественно в дистанционной форме, потому что учиться будут те, кто уже работает. Это могут быть педагоги по разным предметам, которые хотят получить еще одну специальность. "Мы предполагаем две сессии сделать очными, установочную в начале и конечную, где будем тестировать на знание ненецкого языка, выпускную квалификационную работу учащиеся будут писать именно по преподаванию ненецкого языка, - пояснил Поликарпов. - Сейчас в малокомплектных школах учитель должен быть многопрофильным. И здорово, если учителя получат еще такую компетенцию".

Программу планируется разработать в течение года. Сейчас задача специалистов САФУ выяснить, какие аспекты нужно учесть в проекте. "Нам нужно поехать на место, в Нарьян-Мар и не только, чтобы посмотреть, кто говорит на ненецком языке, провести социологический опрос, как они видят будущее ненецкого языка, как он развивается, то есть нужно подвести серьезную научную основу под наш курс", - отметил собеседник агентства.

По данным переписи населения 2010 года, в стране проживает около 40 тыс. ненцев, при этом количество носителей ненецкого языка вдвое меньше - чуть более 20 тыс. человек. "Молодежь все меньше общается на этом языке. Поэтому задача сохранения и развития этого языка стоит на данный момент особенно остро", - добавил автор проекта.

От Кольского полуострова до Енисея

Сегодня на ненецком языке говорят в основном в Арктической зоне России: в Ненецком, Ямало-Ненецком округах, а также в Республике Коми, в Архангельской области и в некоторых других регионах страны на территории от Кольского полуострова до Енисея. Письменность для ненецкого языка была создана только в 1930-е годы, сначала на основе латиницы, затем кириллицы.

Грамматику ненецкого языка нельзя назвать простой. В нем семь падежей: помимо привычных именительного, родительного и винительного, есть такие специфические, как дательно-направительный, местно-творительный, отложительный и продольный. Число, кроме единственного и множественного, может быть двойственным.

В этом языке выделяют два основных диалекта: лесной и тундровый, помимо этого еще и говоры. "За основу литературного языка, на котором идет обучение в Нарьян-Маре и окрестностях, берется большеземельский говор тундрового диалекта, - пояснил Поликарпов. - Есть учебные пособия, но их нужно обновлять. Думаю, что в результате нам нужно будет создать собственное учебное пособие, по которому будут заниматься".

Преподавать культуру

Как говорит заведующий кафедрой, это будет междисциплинарный курс, поскольку для понимания языка знания только слов и правил недостаточно. "Конечно, будет и методика преподавания ненецкого языка, обязательно основы языкознания, а культура ненецкого народа будет отдельным предметом", - добавил он.

Начать обучение планируется в 2021 году. Методику курса затем можно будет распространить на языки других коренных народов. Интерес к проекту проявили представители республик Коми и Карелия.

Как отметил собеседник агентства, изучением языков народов Севера интересуются и коллеги из других стран, например из Университета Верхнего Эльзаса (Франция), с которым САФУ давно сотрудничает. "Интерес к этому огромен. Иностранцы, когда приезжают, коллеги, которые с нами сотрудничают, спрашивают: а что по народам Севера и их культуре у вас в университете преподается? Студенты из европейских стран готовы ехать, чтобы их изучать", - сказал Поликарпов.