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Чемпионат WorldSkills

Севмаш начал переобучение сотрудников предпенсионного возраста по программе WorldSkills

При успешной сдаче демонстрационных экзаменов участники обучения получат сертификат актуальных профессиональных умений

АРХАНГЕЛЬСК, 29 октября. /ТАСС/. Северное машиностроительное предприятие (Севмаш) начал участвовать в программе переобучения граждан предпенсионного возраста. Как говорится во вторник в сообщении пресс-службы предприятия, его сотрудники начали изучать 3D-моделирование изделий в машиностроении в Северном Арктическом федеральном университете.

"Севмаш участвует в федеральной программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по программе WorldSkills. Программа реализуется в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Обучение проходят работники Севмаша предпенсионного возраста, <…> они изучают 3D-моделирование изделий в машиностроении", - говорится в сообщении.

Курс продлится в течение трех месяцев. "Считаем, что образовательные программы по международным стандартам WorldSkills сегодня весьма актуальны, учитывая увеличение доли трудоспособного населения старшего возраста, демографические изменения и требования в сфере судостроения", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора по управлению персоналом Владимира Сыродубова.

Планируется, что перечень направлений и учебных заведений для обучения сотрудников будет расширяться. "Мы включились в эту программу в том числе и по рабочим специальностям. Северодвинский техникум социальной инфраструктуры может предложить нам несколько направлений, - пояснили ТАСС в пресс-службе. - Например, у нас сварщик каждый год проходит аттестацию и медкомиссию, и, если по состоянию здоровья он не сможет работать сварщиком, а человек не достиг пенсионного возраста, то предприятие предлагает пройти переобучение, скажем, по направлению "электрика". Ведь опыт в судостроении значит многое, нам нужны грамотные специалисты".

При успешной сдаче демонстрационного экзамена участники обучения получат также "Skills паспорт" - сертификат актуальных профессиональных умений человека. Как отмечено в сообщении, все сотрудники предпенсионного возраста могут пройти обучение.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Его бюджет составит 3,1 трлн рублей.

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РоссияWorldSkillsАрктика сегодняАрхангельская область
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