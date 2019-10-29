В Кисловодске в "Ночь искусств" покажут граммофоны и патефоны

ПЯТИГОРСК, 29 октября. /ТАСС/. Граммофоны и патефоны покажут в одном из музеев Кисловодска в "Ночь искусств". Также в рамках акции пройдут выставки, экскурсии и чаепитие из старинного самовара на дровах, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

"Ночь искусств в литературно-музыкальном музее "Дача Шаляпина" начнется с интерактивной программы для детей. Затем в столовой особняка откроется выставка раритетных музыкальных проигрывателей - граммофонов и патефонов. В музее будет работать фотозона "На даче с Шаляпиным", пройдут экскурсии: "Шаляпин и его сценические образы", "Актерская династия Шаляпиных", "Искусство страстно любимое мной", зрители увидят документальные фильмы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в музее художника Николая Ярошенко пройдет культурно-образовательная акция об истории усадьбы, а также экскурсия по залам экспозиции "Передвижники". "Кисловодчанам расскажут о яркой усадебной жизни в дни, когда у Ярошенко гостили известные художники, артисты, певцы. Редкие фотографии, кадры хроники и подробности пребывания великого баса Федора Шаляпина на усадьбе - интересные факты раскроют в "Ночь искусств" экскурсоводы музея", - отмечается в пресс-релизе.

Завершит вечер в усадьбе традиционное чаепитие из старинного самовара на дровах с угощением по рецепту книги "Основы кулинарного искусства" 1897 года.

"В Кисловодском историко-краеведческом музее "Крепость" пройдет программа "Былых времен живые монументы", посвященная архитектуре знаменитого курорта. Гостям будет предложена виртуальная экскурсия "Архитектурное богатство Кисловодска", викторина "Где эта улица, где этот дом? ". В музейной гостинице состоится встреча с архитектором Арсеном Арустамяном, который расскажет об особенностях архитектурных сооружений Кисловодска.

Завершит "Ночь искусств" показ документального фильма "Потерянный мир".

Впервые "Ночь искусств" прошла в Москве в 2013 году, всероссийской акция стала в 2017 году. Она продолжает традицию ежегодных культурно-образовательных мероприятий наряду с "Ночью музеев", "Библионочью", когда учреждения культуры работают бесплатно и допоздна, а также организуют для посетителей специальные программы.