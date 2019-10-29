Стимулирование предпринимательства может снизить уровень безработицы в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 октября. /ТАСС/. Стимулирование предпринимательской активности сможет благоприятно повлиять на снижение уровня безработицы в Северной Осетии, считает председатель комитета республики по занятости населения Альбина Плаева.

"Создание новых предприятий, стимулирование предпринимательской активности могло бы снизить уровень безработицы в республике. В прошлом году мы выдали 103 гранта по 200 тыс. рублей для начинающих предпринимателей, работу получили 200 человек, это была хорошая мера", - сказала Плаева во вторник ТАСС.

По ее словам, в республике реализуются несколько программ, направленных на борьбу с безработицей. В частности, на реализацию федерального проекта "Старшее поколение" в рамках национального проекта "Демография" по переобучению граждан пенсионного возраста выделено в этом году 17,3 млн рублей.

"Всего на меры по борьбе с безработицей в этом году по разным программам направлено более 300 млн рублей, в том числе 215 млн рублей - на выплату пособий по безработице", - добавила собеседница агентства. Плаева сообщила, что общий показатель безработицы тех, кто зарегистрирован и обратился в службу занятости, в настоящее время ниже, чем когда-либо.

"Регистрируемая безработица составляет 1,7%, это те, кто обратился в службу занятости, это очень низкий показатель для нас. Согласно данным Росстата, уровень безработицы в республике 12,6%, примерно эта цифра всегда характерна для нас, скачков по безработице на данный момент нет. Это хроническая ситуация для республик Северного Кавказа, к сожалению, тренд пока такой", - добавила руководитель комитета.

Согласно данным Росстата, самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в регионах Северо-Кавказского федерального округа - в целом по округу он составил 10,5%. В республике Ингушетия уровень безработицы составил 26,2%, Чеченской Республике - 13,4%, в Республике Северная Осетия-Алания - 12,6%.